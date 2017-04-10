Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко

Представитель президента в Верховной Раде, депутат Верховной Рады Ирина Луценко заявила, что мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил полномочия. Об этом сообщает «Realist» со ссылкой на «Українські Новини».
«Информирую вас, что мэр Казаков сложил с себя полномочия Северодонецкого городского главы по состоянию здоровья», — заявила Луценко.
Она призвала коллег рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов председателя Северодонецкого горсовета 11−14 апреля.
Казаков был переизбран на должность мэра Северодонецка на местных выборах 15 ноября 2015 года.