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Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко

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Политика / Политика в регионе
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Мэр Северодонецка сложил полномочия, – Луценко

Представитель президента в Верховной Раде, депутат Верховной Рады Ирина Луценко заявила, что мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил полномочия. Об этом сообщает «Realist» со ссылкой на «Українські Новини».

«Информирую вас, что мэр Казаков сложил с себя полномочия Северодонецкого городского главы по состоянию здоровья», — заявила Луценко.

Она призвала коллег рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов председателя Северодонецкого горсовета 11−14 апреля.

Казаков был переизбран на должность мэра Северодонецка на местных выборах 15 ноября 2015 года.


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