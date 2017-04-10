На Донбассе за неделю задержали 24 сепаратиста.
За минувшую неделю на блокпостах в Донецкой области были задержаны 24 боевика самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"Задержаны 24 лица, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, и еще столько же, поддерживающих тесную связь с боевиками", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, за семь дней через блокпосты прошли более 2,5 тысячи грузовиков и 23 тысячи легковушек. По базам МВД проверено более 43 тысяч граждан.
Полиция выявила шесть попыток провоза оружия, боеприпасов и 11 - наркотиков.