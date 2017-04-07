Лента новостей

01:20
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта
01:07
В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации
01:01
Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области
00:53
Красный Крест будет расширять сотрудничество с Донецкой ОГА
23:07
Сайт hyalual.com.ua раскрывает секрет идеальной кожи с косметикой Гиалуаль
22:37
Донецкий металлургический завод вступил в «профсоюз» ДНР
22:06
Все, что нужно знать о алмазах
17:44
Гройсман настаивает на продаже госкомпаний
17:10
Пять судей Донецкой области, несвоевременно подали декларации о доходах
16:40
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф
15:09
Сепаратисты ДНР дали команду раздать оружие резервистам
15:03
В Донецке откроют Аллею Дружбы
13:52
Европарламент проголосовал за безвиз Украине
13:31
В Бахмуте появилась мобильная амбулатория
13:27
ЕС дал денег Украине не просто так
13:12
Жена председателя Донецкой ОГА купила новый Lexus
12:54
Опубликовано видео мобилизационного сбора ДНР
12:34
В ДНР объявили мобилизационный сбор
12:12
Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска
11:59
8 вещей, которые нужно знать при нанесении первой тату. Важные рекомендации от мастеров tattookiev.org
01:44
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»
01:34
В Константиновском районе определились с учителем года
01:26
Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей
00:46
Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке
00:26
Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов
18:52
Молдова меняет поставщика электроэнергии
18:40
Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам
18:17
Отопительный сезон в ДНР завершен
17:35
Авдеевка снова с водой
17:19
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом
17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
16:26
Тюнер Т2 на sat-ellite.net
16:22
На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен
13:06
В ДНР начали заниматься ремонтом дорог
12:37
Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию
12:33
Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда
12:24
Более миллиону жителей Донбасса грозит дефицит воды, – ООН
12:03
Трипольская ТЭС остановила работу
11:52
В Волновахской районной больнице появилось новое медицинское оборудование
11:46
Кредитные расценки будут пересчитаны в интересах потребителей мелких кредитов
23:43
Великоновоселковский центр социального обслуживания получил помощь от ООН
23:35
Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов
23:28
Выбор украшения для вышивки
22:46
Европа выделила Украине новый кредит
22:17
Что необходимо знать при выборе букета: интересные идеи создания цветочных композиций
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации

0
49
Политика / Политика в регионе
0
В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации

5 апреля в рамках проведения информационных дней по вопросам внедрения реформы по децентрализации, представители департамента информационной и внутренней политики посетили Славянский район и провели совещание с представителями руководства районного и городского аппарата, сельских и поселковых голов, руководителей объединенных общин, а также представителей общественности.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы формирования объединенных территориальных общин в Украине, состояния реформы децентрализации в Донецкой области, достижения сложившихся общин, проблемы законодательного урегулирования процесса объединения территориальных общин.

По плану перспективного развития в Славянском районе должно появиться 6 объединенных территориальных общин. Сейчас в районе создано 2 общины - Черкасская и Николаевская. Еще одна - Святогорская община - имеет положительное заключение и ожидает процедуры выборов, проведение которых задерживается в связи с отсутствием постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Славянского района.

Примером удачного объединения является недавно созданная Николаевская община. Один из многочисленных инфраструктурных объектов, пока реализуется в Николаевке - реконструкция многоквартирного жилого дома, разрушенного во время боевых действий в 2014 году. В рамках проекта запланировано возведение «с нуля» двухэтажного дома на 8 квартир, благоустройство прилегающей территории, ремонт придомовых дорог. Реконструкция происходит за счет областного бюджета, общая стоимость проекта - 6 млн 350 тыс. грн. Ориентировочная дата завершения - август 2017 года.

В ходе визита представители департамента также посетили Николаевскую общеобразовательную школу №1, которая должна стать первым опорным учебным заведением общины. 1 апреля коллектив, учащиеся школы, представители местной власти, а также неравнодушные жители общины присоединились к областной акции «Аллея единения», инициированной председателем Донецкой ОВГА Павлом Жебривским. К празднованию 85-летия Донецкой области горожане высадили собственную аллею единения с 35 саженцев Грабов.

Проблемным остается вопрос реализации реформы децентрализации в Славянске и Андреевке. После активных обсуждений руководителям этих территориальных единиц было предложено создать рабочие группы, которые бы ускорили процесс децентрализации в регионе и привлечь к ним общественность.

Проведение информационных дней по реформам и децентрализации запланировано на территории всей Донецкой области до 1 мая.


Похожие публикации

22-03-2017
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
1-02-2017
В Никольском районе определили дальнейшие шаги в объединении общин
16-12-2016
Выборы в объединенных общинах - новый этап развития в Донецкой области
28-11-2016
В Донецкой области до конца года должны появиться три новые общины
22-07-2016
Сильная община - финансовая самостоятельная община - Игорь Стокоз
12-02-2016
Заместитель руководителя аппарата Донецкой облгосадминистрации провела семинар с председателями городских и территориальных общин

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх