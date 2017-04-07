В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации

5 апреля в рамках проведения информационных дней по вопросам внедрения реформы по децентрализации, представители департамента информационной и внутренней политики посетили Славянский район и провели совещание с представителями руководства районного и городского аппарата, сельских и поселковых голов, руководителей объединенных общин, а также представителей общественности.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы формирования объединенных территориальных общин в Украине, состояния реформы децентрализации в Донецкой области, достижения сложившихся общин, проблемы законодательного урегулирования процесса объединения территориальных общин.
По плану перспективного развития в Славянском районе должно появиться 6 объединенных территориальных общин. Сейчас в районе создано 2 общины - Черкасская и Николаевская. Еще одна - Святогорская община - имеет положительное заключение и ожидает процедуры выборов, проведение которых задерживается в связи с отсутствием постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Славянского района.
Примером удачного объединения является недавно созданная Николаевская община. Один из многочисленных инфраструктурных объектов, пока реализуется в Николаевке - реконструкция многоквартирного жилого дома, разрушенного во время боевых действий в 2014 году. В рамках проекта запланировано возведение «с нуля» двухэтажного дома на 8 квартир, благоустройство прилегающей территории, ремонт придомовых дорог. Реконструкция происходит за счет областного бюджета, общая стоимость проекта - 6 млн 350 тыс. грн. Ориентировочная дата завершения - август 2017 года.
В ходе визита представители департамента также посетили Николаевскую общеобразовательную школу №1, которая должна стать первым опорным учебным заведением общины. 1 апреля коллектив, учащиеся школы, представители местной власти, а также неравнодушные жители общины присоединились к областной акции «Аллея единения», инициированной председателем Донецкой ОВГА Павлом Жебривским. К празднованию 85-летия Донецкой области горожане высадили собственную аллею единения с 35 саженцев Грабов.
Проблемным остается вопрос реализации реформы децентрализации в Славянске и Андреевке. После активных обсуждений руководителям этих территориальных единиц было предложено создать рабочие группы, которые бы ускорили процесс децентрализации в регионе и привлечь к ним общественность.
Проведение информационных дней по реформам и децентрализации запланировано на территории всей Донецкой области до 1 мая.