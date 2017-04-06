Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска

Заместителя городского головы Славянска по вопросам ЖКХ Игоря Шаповалова уволили с занимаемой должности, а на его место назначили Дмитрия Диденко - бывшего главы городского коммунального предприятия, сообщает До ТеБе.
Такое решение на очередном заседании сессии Славянского городского совета приняли депутаты. Чиновника уволили согласно п.1 ст. 36 КЗоТ Украины по соглашению сторон. Кроме того, данным решением вывели Игоря Шаповалова из состава исполнительного комитета Славянского горсовета.
Напомним, как мы сообщали ранее, заместителя городского головы Игоря Шаповалова 15 ноября был разоблачен работниками прокуратуры Донецкой области и СБУ «на горячем» во время получения взятки. Должностному лицу грозит до 10 лет за решеткой, продолжаются судебные заседания.