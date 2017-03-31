В ДНР готовы к перемирию с 1 апреля

Как сообщил сегодня «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, «республика» готова соблюдать режим тишины с 1 апреля 2017 года. Напомним, это решение было достигнуто на переговорах в Минске 29 марта.
«Мы со своей стороны готовы, и делаем все необходимое для того, чтобы режим прекращения огня был реализован. Чтобы он был распространен на как можно более длительный срок. Но здесь многое зависит от Украины. Петр Порошенко отдал соответствующее распоряжение, что на какой-то период будет реализовано», — сказал он.
Также Пушилин заявил, для того чтобы режим тишины действовал долгое время, необходимо произвести развод сил и средств от линии разграничения на Донбассе.