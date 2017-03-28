В Славянске назначат нового заместителя городского головы

В Славянске подготовили кандидатуру на должность заместителя городского головы по жилищно-коммунальным вопросам. Игоря Шаповалова, ранее занимавший эту должность, судят за получение взятки в сумме 150 тысяч гривен, сообщает До ТеБе.
Планируется, что заниматься вопросами ЖКХ в городе будет нынешний глава коммунального предприятия "Наружное освещение" Дмитрий Диденко.
Проект решения о его назначении заместителем городского головы и членом исполнительного комитета опубликовано на портале "Ваш депутат».
Со спецификой работы в сфере ЖКХ Дмитрий Диденко знаком давно, ведь предварительно занимал должность начальника профильного управления.