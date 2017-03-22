Лента новостей

00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
15:25
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области
15:13
Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР
14:55
В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии
14:47
В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов
14:40
Марьинский район посетили представители посольства Канады
13:58
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
13:17
Правильный выбор женских платьев
12:41
В Азовском море задержали браконьеров
12:17
В Донецке ограничат движение трамвая №8
12:10
Сепаратиста из Доброполья освободили от уголовной ответственности
11:56
Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен
11:45
В Славянске у 4 пациентов больницы диагностирован сальмонеллез
11:40
Россия запретила переводы денег в Украину
11:26
Дворники Константиновки работают за «полминималки»
00:06
В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР
18:40
Одесса – законодательница мод
16:48
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА
16:45
Завтра в Донецке включат сирены
16:22
В результате обстрела Ясиноватой, ранен мирный житель
16:16
В Донбассэнерго сообщили о потере контроля над Старобешевской ТЭС
15:39
Уругвай - Бразилия. Накануне
15:14
Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики
15:04
В городской больнице Бахмута разместят пенсионный фонд и управление соцзащиты
14:31
Матрасы Magniflex обеспечат спокойный и здоровый сон
12:28
Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года
12:19
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
11:33
Россия массово строит военные корабли
11:24
Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья
10:52
В Славянске легковушка врезалась в маршрутку. Есть пострадавшие
10:33
Трудности ЕС
10:28
Коммуналку платить станет проще
00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В селе Юрьевка прошел «День общины»

0
119
Политика / Политика в регионе
0
В селе Юрьевка прошел «День общины»

С целью содействия гражданам в решении проблемных вопросов по месту жительства и в соответствии с планом работы райгосадминистрации, 22 марта 2017 в селе Юрьевка был организован и проведен «День общины».

В мероприятии приняли участие председатель райгосадминистрации Черница Д.В., первый заместитель председателя райгосадминистрации Дорогань В.И., руководитель аппарата райгосадминистрации Сыротина В.С., заместитель председателя районного совета Цибалова Г.В., представители Мангушского отделения полиции, начальники структурных подразделений райгосадминистрации, руководители районных служб, работники райгосадминистрации, редактор районной газеты «Сельская новь», Ялтинский поселковый голова Минаев Д.М.

В ходе проведенного мероприятия Ялтинский поселковый голова Минаев Д.М. доложил о выполнении плана экономического и социального развития в Ялтинском поселковом совете за 2016 год и остановился на проблемном вопросе ремонта лестницы для спуска к морю возле базы отдыха «Чайка», напротив спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Ялтинским поселковым советом запланирован ремонт всходов до начала летнего периода. После этого жители села затронули наиболее острые проблемные вопросы: наведение порядка на кладбище, по решению транспортного обеспечения жителей села Юрьевки до пгт. Ялта, относительно точки базирования маломерных лодок и др.

В ходе проведенного мероприятия гражданам на все затронутые обращения были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством, отдельные обращения райгосадминистрацией взяты на контроль, руководителям соответствующих служб даны поручения по их выполнению.



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

21-02-2017
В Покровском районе студентам рассказали о ходе Революции Достоинства
1-02-2017
В Никольском районе определили дальнейшие шаги в объединении общин
28-10-2016
В Волновахе отметили День освобождения Украины от фашистских захватчиков
3-05-2016
В Первомайском районе отремонтировали дорогу
24-02-2016
В Марьинке предоставили план восстановления жилья в 2016 году
21-09-2015
Председателя райгосадминистрации подозревают в растрате 160 тыс грн бюджетных средств

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх