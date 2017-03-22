В селе Юрьевка прошел «День общины»

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В Марьинке предоставили план восстановления жилья в 2016 году

В Волновахе отметили День освобождения Украины от фашистских захватчиков

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