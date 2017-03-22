В селе Юрьевка прошел «День общины»

С целью содействия гражданам в решении проблемных вопросов по месту жительства и в соответствии с планом работы райгосадминистрации, 22 марта 2017 в селе Юрьевка был организован и проведен «День общины».
В мероприятии приняли участие председатель райгосадминистрации Черница Д.В., первый заместитель председателя райгосадминистрации Дорогань В.И., руководитель аппарата райгосадминистрации Сыротина В.С., заместитель председателя районного совета Цибалова Г.В., представители Мангушского отделения полиции, начальники структурных подразделений райгосадминистрации, руководители районных служб, работники райгосадминистрации, редактор районной газеты «Сельская новь», Ялтинский поселковый голова Минаев Д.М.
В ходе проведенного мероприятия Ялтинский поселковый голова Минаев Д.М. доложил о выполнении плана экономического и социального развития в Ялтинском поселковом совете за 2016 год и остановился на проблемном вопросе ремонта лестницы для спуска к морю возле базы отдыха «Чайка», напротив спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Ялтинским поселковым советом запланирован ремонт всходов до начала летнего периода. После этого жители села затронули наиболее острые проблемные вопросы: наведение порядка на кладбище, по решению транспортного обеспечения жителей села Юрьевки до пгт. Ялта, относительно точки базирования маломерных лодок и др.
В ходе проведенного мероприятия гражданам на все затронутые обращения были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством, отдельные обращения райгосадминистрацией взяты на контроль, руководителям соответствующих служб даны поручения по их выполнению.