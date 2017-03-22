Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области

Децентрализация на Донеччине привела к обратному эффекту, уменьшению финансирования области с параллельным укреплением вертикали власти. «Успішна країна» призывает правительство Украины к реальному взгляду на ситуацию в стране и финансовому подкреплению увеличенных региональных полномочий.
Жители Донецкого региона, среди наиболее острых проблем, связанных с местным самоуправлением, отмечают кумовство, неуважение к закону и, как следствие, коррумпированность и сращивание политики с бизнесом. Именно поэтому на Донбассе так велика вероятность превращения объединенных территориальных громад в мелкие феодальные княжества, хозяева которых вряд ли на 100% будут считаться с потребностями электората.
В контексте «эффективности» реформы децентрализации показательным является пример Михайловского сельсовета (Покровский район, Донецкая обл.), где сельский голова, был снят с должности только потому, что настаивал на участии местных жителей в обсуждении и создании объединенной территориальной громады.
«Долгое время местные власти контролировались Киевом через субвенции и зависимость от производственных и товарных циклов общегосударственного масштаба. Сегодня большинство из этих связей ослаблено, а помощь регионам сокращена. Правительство, отдавая жителей громад в распоряжение местных властей, похоже, избавляется от ответственности за уровень жизни граждан. Но к власти по-прежнему допускаются только «свои» люди, тем самым, при формальной децентрализации, усиливая вертикаль власти», - заявил глава Покровского отделения партии «Успiшна країна» Юрий Завгородний.
Напомним, в партии Александра Клименко выступают за сохранение основной доли налогов на местах. Поскольку только в таком случае простые граждане Украины, а не власть, смогут выиграть в результате реформы децентрализации.