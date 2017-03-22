Лента новостей

20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
15:25
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области
15:13
Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР
14:55
В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии
14:47
В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов
14:40
Марьинский район посетили представители посольства Канады
13:58
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
13:17
Правильный выбор женских платьев
12:41
В Азовском море задержали браконьеров
12:17
В Донецке ограничат движение трамвая №8
12:10
Сепаратиста из Доброполья освободили от уголовной ответственности
11:56
Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен
11:45
В Славянске у 4 пациентов больницы диагностирован сальмонеллез
11:40
Россия запретила переводы денег в Украину
11:26
Дворники Константиновки работают за «полминималки»
00:06
В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР
18:40
Одесса – законодательница мод
16:48
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА
16:45
Завтра в Донецке включат сирены
16:22
В результате обстрела Ясиноватой, ранен мирный житель
16:16
В Донбассэнерго сообщили о потере контроля над Старобешевской ТЭС
15:39
Уругвай - Бразилия. Накануне
15:14
Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики
15:04
В городской больнице Бахмута разместят пенсионный фонд и управление соцзащиты
14:31
Матрасы Magniflex обеспечат спокойный и здоровый сон
12:28
Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года
12:19
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
11:33
Россия массово строит военные корабли
11:24
Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья
10:52
В Славянске легковушка врезалась в маршрутку. Есть пострадавшие
10:33
Трудности ЕС
10:28
Коммуналку платить станет проще
00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
22:00
Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности
21:51
Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes
18:10
В Николаевке в гараже нашли умершим 20-летнего парня
18:04
Переселенцы возвращаются из-за отсутствия средств на аренду жилья
17:56
Захарченко проведет прямую линию с жителями украинского Донбасса
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области

0
215
Политика / Политика в регионе
0
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области

Децентрализация на Донеччине привела к обратному эффекту, уменьшению финансирования области с параллельным укреплением вертикали власти. «Успішна країна» призывает правительство Украины к реальному взгляду на ситуацию в стране и финансовому подкреплению увеличенных региональных полномочий.

Жители Донецкого региона, среди наиболее острых проблем, связанных с местным самоуправлением, отмечают кумовство, неуважение к закону и, как следствие, коррумпированность и сращивание политики с бизнесом. Именно поэтому на Донбассе так велика вероятность превращения объединенных территориальных громад в мелкие феодальные княжества, хозяева которых вряд ли на 100% будут считаться с потребностями электората.

В контексте «эффективности» реформы децентрализации показательным является пример Михайловского сельсовета (Покровский район, Донецкая обл.), где сельский голова, был снят с должности только потому, что настаивал на участии местных жителей в обсуждении и создании объединенной территориальной громады.

«Долгое время местные власти контролировались Киевом через субвенции и зависимость от производственных и товарных циклов общегосударственного масштаба. Сегодня большинство из этих связей ослаблено, а помощь регионам сокращена. Правительство, отдавая жителей громад в распоряжение местных властей, похоже, избавляется от ответственности за уровень жизни граждан. Но к власти по-прежнему допускаются только «свои» люди, тем самым, при формальной децентрализации, усиливая вертикаль власти», - заявил глава Покровского отделения партии «Успiшна країна» Юрий Завгородний.

Напомним, в партии Александра Клименко выступают за сохранение основной доли налогов на местах. Поскольку только в таком случае простые граждане Украины, а не власть, смогут выиграть в результате реформы децентрализации.



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

16-12-2016
Выборы в объединенных общинах - новый этап развития в Донецкой области
18-12-2015
В Краматорске состоялось заседание «Объединение территориальных общин. Роль общественных организаций в данном процессе»
22-09-2015
Админреформа в действии: перенимаем польский опыт
16-09-2015
25 октября выборы состоятся в трех общинах Донецкой области
7-12-2014
Порошенко: Мы готовы начать процесс децентрализации власти
3-04-2014
Кабмин одобрил Концепцию децентрализации власти в Украине

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх