В Бахмуте оценили работу органов самоуправления

Анализ деятельности органов местной власти Бахмута проводили координаторы движения «Сильные общины». В ходе исследования рассматривали инструменты взаимодействия власти и общества, состояние внедрения и реализации концепции энергоэффективности, состояние открытости и прозрачности бюджетного процесса и другое, сообщает До ТеБе.
- Мы очень рады, что к обсуждению результатов исследования присоединились депутаты городского совета, члены исполкома, активисты и общественность. По результатам исследования, Бахмут находится на первых позициях в двух из четырех разделов - Энергоэффективность и процесс взаимодействия, хорошие баллы по Бюджету и нормотворчеству, - отметила Анна Бокова, координатор движения «Сильные общества».