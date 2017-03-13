Министры иностранных дел Украины и Люксембурга посетили Донецкую область

С рабочим визитом в Мариуполь прибыла делегация во главе с министрами иностранных дел Люксембурга и Украины Павлом Климкиным и Жаном Ассельборном, послом Люксембурга в Украине Мишесь Праншер-Томассини, а также главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли. Цель визита - ознакомление с ситуацией в Мариуполе, посещение линии разграничения и выработки стратегии дальнейшего сотрудничества с Донецкой облгосадминистрацией.
Гостей города встретили председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский и мэр Вадим Бойченко. Павел Жебривский отметил, что визит дипломатов имеет важное значение для дальнейшего развития Донецкой области и укрепления связей с европейскими партнерами.
«В Европе часто говорят, что на Донбассе есть какой-то конфликт. Но когда приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, то понимаешь, что это не просто "конфликт", это настоящая война. И так уничтожить артиллерией населенный пункт могли только профессиональные военные», - заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время визита в разрушенный боевиками села Широкино.