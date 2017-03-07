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В ДНР переименовали "Укртелеком" в "Комтел"

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Политика / Политика в регионе
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В ДНР переименовали "Укртелеком" в "Комтел"

С сегодняшнего дня, «Укртелеком» в самопровозглашенной ДНР называется «Комтел», сотрудники новообразованного предприятия получили первую зарплату на новом предприятии.

«Сегодня выдают заработную плату за февраль бывшим сотрудникам ПАО «Укртелеком». То есть мы людей не бросаем, организовываем для них рабочие места на новом предприятии «Комтел». Отмечу, что практически весь штат местных отделений «Укртелекома», а это – 938 человек, перешел на работу в новообразованное республиканское предприятие», – рассказал директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций «минсвязи» ДНР Игорь Халепа.

Известно, что заработанную плату оставили на прежнем уровне, в среднем она составляет около 10 тысяч рублей. Более десяти сотрудников отказались работать на новом «республиканском» предприятии.


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