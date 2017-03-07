В ДНР переименовали "Укртелеком" в "Комтел"

"Укртелеком" с 1 июля повышает абонплату за проводное радио на 25-50%

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