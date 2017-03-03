Захарченко объявил Украине торговую блокаду

Украина не выполнила требования ДНР о снятии блокады - Захарченко

Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко

Захарченко обещает отменить комендантский час на Новый год и Рождество

Захарченко просит снять блокаду ДНР

Захарченко после смерти "Моторолы" пригрозил Порошенко

Захарченко: С Украиной мы теперь жить в одном государстве не можем