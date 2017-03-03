Захарченко объявил Украине торговую блокаду

Сегодня, на пресс-конференции, "глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что «республика» окончательно разрывает экономические связи с Украиной.
Захарченко заявил, что разрыв экономических связей повлечет за собой серьезные последствия. Украина теперь может остаться без света, тепла, продуктов и пенсий.
«Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей, — отметил он. — Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий».
«На сегодняшний момент мы рубим все связи с Украиной», — констатировал сложившуюся ситуацию "глава" ДНР.