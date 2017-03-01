Украина не выполнила требования ДНР о снятии блокады - Захарченко

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, сегодня заявил журналистам, что Украина не выполнила ультиматум от ДНР о снятии блокады Донбасса, в связи с этим уже с 0:00 часов 2 марта все предприятия с украинской юрисдикции будут работать под внешнем управлением "республики".
«Все идет по плану, предприятия с сегодняшнего дня с нуля часов вводятся во внешнее управление, — сказал лидер Республлики. – В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим».
Напомним, что 27 февраля, лидеры ДНР и ЛНР поставили ультиматум украинской стороне о снятии транспортной блокады Донбасса до 1 марта.