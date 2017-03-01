Украина не выполнила требования ДНР о снятии блокады - Захарченко

Ляшко выступает за снятие блокады с оккупированной части Донбасса

В ДНР заинтересованы в снятии ЖД блокады

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