На Донетчине будут стимулировать развитие гражданского общества

В Донецкой области утвердили целевую программу содействия развитию гражданского общества в 2017-2020 годы. Она существенно повысит уровень активности граждан, улучшить качество работы общественных формирований.
Необходимость принятия данной программы связана с построением демократического и сильного Украинского государства, зависит от сохранения взаимодействия гражданского общества и органов власти. Важным шагом в этом направлении стало принятие Указа Президента Украины от 26 февраля 2016 №68 / 2016 «О содействии развитию гражданского общества в Украине» Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы.
«В настоящее время есть много организаций, которые готовы взять ответственность на себя и изменить к лучшему жизнь общества, но для этого им необходима помощь по совершенствованию механизмов участия общественности в формировании и реализации государственной, региональной политики», - заявила и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации Людмила Быченко.
Реализация программы позволит достичь поставленной цели - создание благоприятных условий для развития гражданского общества и налаживание отношений между общественностью и органами власти.
Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский отметил, что несмотря на большое количество общественных организаций, их качество и эффективность остается довольно низкой. По его словам, это связано с тем, что один человек может быть членом нескольких формирований и не использует свои ресурсы для реальных действий. Также Павел Жебривский отметил, что определенные общественные формирования используются только как политический инструмент, это недопустимо.
«Некоторые наши активисты любят критиковать власть, ходить на митинги, писать в социальных сетях красивые сообщения. При этом от их так называемой деятельности нет никаких результатов. Все должны понять, что сейчас нет времени разводить разговоры, нужно работать, объединить усилия общественности и органов власти, чтобы сделать наши города лучше», - отметил Павел Жебривский.