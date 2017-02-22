В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине



22 февраля в Краматорске состоялась встреча представителей облгосадминистрации с делегацией Представительства Датского совета по беженцам (ДРБ) в Украине, на которой обсуждались вопросы получения документов на право собственности на земельные участки и строительные разрешения при выполнении работ по восстановлению домов, пострадавших от обстрелов, варианты путей упрощения процесса и скорейшего старта строительных работ, возможности упрощения процедуры доказательства права на застройку.



Также во время встречи стороны обсудили пути взаимодействия при восстановлении инфраструктуры Донбасса. Заместитель председателя облгосадминистрации Владислав Лаврик поблагодарил европейских коллег за помощь по восстановлению пострадавших от обстрелов домов и пообещал содействие в решении текущих проблем при реализации проектов. Также во время встречи стороны обсудили пути взаимодействия при восстановлении инфраструктуры Донбасса. Заместитель председателя облгосадминистрации Владислав Лаврик поблагодарил европейских коллег за помощь по восстановлению пострадавших от обстрелов домов и пообещал содействие в решении текущих проблем при реализации проектов.