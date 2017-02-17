Захарченко и Плотницкий встретятся с Александром Хугом

Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"

В ДНР против вооруженной миссии ОБСЕ

Вторая годовщина Минских соглашений: В ОБСЕ подвели итоги

Военный парад в Донецке пройдет не смотря на запрет ОБСЕ

Отвод вооружений на Донбассе начнется после двух дней тишины

Украина, РФ и ОБСЕ договорились провести еще одну встречу по Донбассу