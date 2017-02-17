Захарченко и Плотницкий встретятся с Александром Хугом

По словам «глав республик» ЛДНР, сегодня они проведут совместную встречу с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом.
«Сегодня в 14:30 в этом зале будем присутствовать мы и Александр Хуг. Считаем, что все вопросы к ОБСЕ должны быть публичными, потому приглашаем и журналистов, и ответы должны быть тоже публичными. Пришло время, когда мы хотим услышать ответы от ОБСЕ», — сказал Плотницкий.
В свою очередь, Глава ДНР выразил уверенность, что после встречи с Хугом и совместного заявления руководителей Народных Республик «европейские государства задумаются, для Европы начнется тяжелая умственная работа».
Также Захарченко надеется что после встречи с Хугом и совместного заявления руководителей «Народных Республик» «европейские государства задумаются, для Европы начнется тяжелая умственная работа».