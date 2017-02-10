Школы и детсады Донецкой области круглосуточно будет охранять полиция

Под контролем правоохранителей уже находятся двадцать общеобразовательных школ Славянска. Продолжается работа по подключению к централизованному пульту охраны учебных заведений в Краматорске, Бахмуте и Покровске, сообщает До ТеБе.
- Сегодня, когда Донетчина находится в условиях постоянного террористической агрессии, сохранение жизни каждого ребенка приобретает особое значение. Руководство областного главка полиции совместно с управлением полиции охраны разработало проект оборудования тревожной сигнализацией школ региона, - информируют правоохранители.
По словам начальника отдела образования Славянского городского совета Игоря Рублевского, такая система безопасности на практике уже показала себя достаточно эффективной.
В частности, как объясняют в полиции, охранники имеют радиобрелки, которыми они могут незаметно подать сигнал тревоги. Оператор пульта централизованного наблюдения передает сообщение ближайшей группе задержания, которые перемещаются по городу. Таким образом сотрудники полиции в кратчайшие сроки прибывают по адресу и выясняют обстоятельства происшествия.
Уже сейчас в Донецкой области продолжается работа по оборудованию сигнализацией охраны детских садов и школ Мариуполя.