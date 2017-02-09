Боец из отряда Гиви взял ответственность за убийство - СМИ

Михаила Толстых (Гиви) убили его подчиненные из батальона Сомали. Об этом Новой газете заявил россиянин Игорь Мильцов, который представился бойцом из батальона.
Убийство командира он назвал местью сослуживцев, которых якобы Гиви бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. По словам Мыльцева, во время боев Толстых сам прострелил себе ногу, чтобы избежать боя.
"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара стоять до конца! И тут он, наверное, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал кричать. Его потащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия ", - говорит он.
Мыльцев утверждает, что после покушения на Арсения Павлова ( "Моторола" – ред.) командир Гиви всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.
Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.