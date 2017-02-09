Краматорск посетит министр иностранных дел Литвы

По случаю визита Министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичюса в Донецкую область 10 февраля 2017 года в 15.40 в помещении Донецкой облгосадминистрации состоится пресс-брифинг с участием Министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичюса, председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко и народного депутата Ирины Луценко.
Цель визита - получение актуальной информации о ситуации в зоне АТО, состояние имплементации Минских договоренностей, в т.ч. о масштабах российской агрессии против Украины.
Пресс-брифинг состоится в каб. 306 здания Краматорского городского совета по адресу: г.. Краматорск, ул. Мира, 2.