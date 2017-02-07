Весеннего призыва в армию ДНР не будет - Захарченко

Как сообщил «Глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, призыв на военную службу в армию ДНР пока не планируется. Однако Захарченко подтвердил, что призыв необходим, но не сейчас.
«Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо», — сказал «глава» ДНР.
Захарченко не исключил, что в скором будущем призыв все же может быть введен. «Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы», заявил Захарченко.