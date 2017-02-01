В Никольском районе определили дальнейшие шаги в объединении общин

31 января в Никольской райгосадминистрации состоялось заседание по вопросам децентрализации с участием руководителя регионального филиала Центра развития местного самоуправления Артема Вивдич, председателя райгосадминистрации Владимира Завгороднего, председателя районного совета Василия Митько, первого заместителя председателя райгосадминистрации Владимира Павлишина, заместителя председателя райгосадминистрации Натальи Кунак, поселкового и сельских голов и руководителей структурных подразделений РГА.
В ходе заседания Артем Вивдич подчеркнул, что процесс децентрализации проходит довольно медленно и существует необходимость реформирования районного уровня. Также пояснил преимущества объединения общин и обсудил с присутствующими проблемные вопросы создания способных общин, которые смогут самостоятельно или через органы местного самоуправления обеспечить надлежащий уровень образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства.
Сельские головы задавали вопросы, которые возникли во время инициирования объединения в Кальчицкую территориальную общину, из-за плохого транспортного обеспечения между селами, недостаточного количества административных зданий, небольшого количества рабочих мест, которые, по их мнению, являются препятствиями на пути децентрализации. Однако Артем Вивдич ответил, что эти вопросы устраняются путем привлечения инвестиций, грантов и разумным распределением бюджетных средств.
Поселковый голова Олег Мендрин заявил, что поселковый совет пока не будет инициировать объединение Никольской территориальной общины, опираясь на негативный опыт общин, которые уже осуществили объединения.
На заседании решили в дальнейшем работать над добровольным процессом децентрализации.