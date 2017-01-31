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Порошенко позвонил из Германии в Авдеевку – Жебривский

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Политика / Политика в регионе
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Порошенко позвонил из Германии в Авдеевку – Жебривский

Руководитель Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что президент Украины Петр Порошенко позвонил из Германии в Авдеевку.

Петр Порошенко позвонил в эпицентр военных действий, в Авдеевку, ознакомился с ситуацией, которая сложилась в городе, поставил четкие задачи по поддержке надлежащей жизнедеятельности города и ликвидации последствий обстрелов. Также президент отметил чрезвычайную важность ситуации в Авдеевке и заверил в приоритетности предоставления всей необходимой помощи от центральных органов власти для обеспечения надлежащей жизнедеятельности города, заявил руководитель ОГА.

Жебривский также сообщил, что помимо Порошенко, в Авдеевку позвонил и премьер-министр Владимир Гройсман. «Сейчас мы чувствуем здесь поддержку всей страны» - подытожил Жебривский.


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