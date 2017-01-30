Мариуполь посетят главы МИД Украины и Дании

30-31 января 2017 в Украине с рабочим визитом находится министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В рамках визита в Украину министр посетит Мариуполь (Донецкая обл.). В ведомстве отмечают, что поездка в Мариуполь запланирована на 31 января, это будет совместный визит глав украинского и датского внешнеполитических ведомств.
Мариуполь они посетят с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей. Также Самуэльсен побывает в Днепре.
Источник: Донецкие Новости