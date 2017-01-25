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Общины Северска и Святогорска в шаге от выборов

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Политика / Политика в регионе
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Общины Северска и Святогорска в шаге от выборов

Объединение общин на территории Донецкой области продолжается. Так, уже скоро, на карте Донецкой области появятся еще две городские объединенные территориальные общины: Северская и Святогорская.

Одна из новосозданных общин - Северская городская территориальная община Бахмутского района, в конце декабря 2016 года получила положительное заключение, утвержденный распоряжением председателя облгосадминистрации о соответствии проектов решений Конституции и законам Украины, и уже в начале января 2017 года облгосадминистрацией направлено обращение в Центральную избирательную комиссию по назначению первых выборов депутатов Северской городской объединенной территориальной общины и Северского городского головы. Центральной избирательной комиссией определена дата назначения первых выборов на 30 апреля 2017 года.

Северская городская объединенная территориальная община объединяет в себе Северский городской совет, Дроновский сельский совет (села Дроновка, Платоновка), Серебрянский сельский совет (села Серебрянка, Григорьевка) и Резниковский сельский совет (села Резниковка Свято-Покровское) Бахмутского района с общей численностью населения более 14 000 человек.

Вторая новосозданная община – Святогорская, городской объединенной территориальной общины, которая в конце декабря 2016 года получила положительные заключения о соответствии проектов решений Конституции и законам Украины, утвержденные распоряжением председателя облгосадминистрации. Сейчас готовится обращение в Центральную избирательную комиссию по назначению первых выборов депутатов Святогорской городской объединенной территориальной общины и Святогорского городского головы.

Святогорская городская объединенная территориальная община Славянского района объединяет Святогорский городской совет, Долинский сельский совет (села Долина, Богородичное, Краснополье, Мазановка) Маяковский сельский совет (села Маяки, Пришиб, Сидорово, Тетяновка) Крестищенский сельский совет (села Крест, Адамовка, Никольское, Глубокая Макатиха) с общей численностью населения более 9000 человек.

Однако, важным остается вопрос, требующий первоочередного решения, это изменение административно-территориального устройства, а именно, выхода города Святогорска из подчинения города Славянска, что даст правовые основания Центральной избирательной комиссии принять решение о назначении первых выборов депутатов и главы объединенной общины.

Управление реформ и децентрализации департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации вместе с председателями райгосадминистраций, городских, сельских и поселковых советов совместно с представителями органов местного самоуправления уделяет большое внимание реформе децентрализации, активно обеспечивая процесс формирования способных общин в Донецкой области.



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