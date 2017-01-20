Ветераны АТО заявили о блокаде ДНР

Чтобы освободить украинских заложников из плена боевиков, ветераны АТО планируют заблокировать нелегальные поставки украинских товаров на неподконтрольные государству территории.
- Основная задача - это перехват контрабандной продукции, связанной с поставками наркотиков и оружия, а также других нелегально-перевозимых товаров - угля, металла, леса, алкоголя, сигарет, - рассказал на пресс-конференции в Мариуполе начальник штаба блокады Сергей Якимович.
По словам ветеранов антитеррористической операции, акции перехвата, участники блокады будут проводить без предупреждения. В блокаде планируют принять участие более восьмисот человек.
До ТеБе