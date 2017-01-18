В Мариуполе обсудят на пресс-конференции блокаду Донбасса

19 января в 14:00 состоится пресс-конеренция на тему "Начало активной фазы блокады торговли с оккупантами" в городе Мариуполь по адресу ул. Харлампиевская, 13 (2 этаж). Ветераны добровольческих батальонов, которые инициировали блокаду расскажут о дальнейших действиях и отчитаются о аналитической работе проделанной за подготовительный период.
Ветераны добровольческих батальонов прибыли в зону АТО для начала процесса блокад. Сейчас готова база в Лисичанске и готовится база в Курахово и других городах для приема добровольцев. За период подготовительного этапа была проделана огромная аналитическая работа, о которой инициаторы блокады отчитаются во время конференции. Были обнаружены все группы товаров, контрафакта и контрабанды, перевозимых через линию разграничения. Анализируя их перечень, можно сделать выводы, что для некоторых кругов Украины стратегически важно поддерживать обороноспособность незаконных вооруженных формирований и экономическую стабильность работы предприятий на временно оккупированных территориях.
Напомним, что 26 декабря 2016 истек срок ультиматума российским наемникам о блокаде торговли с оккупированными территориями, если не начнется процесс обмена пленными.