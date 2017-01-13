В Мариуполе строят кинологический центр полиции

В Мариуполе на стихийной свалке нашли труп

На Донетчину прибыло подкрепление из 122 молодых полицейских

В Константиновке завершают возводить приют для собак

Служебные собаки, которые три дня находились в аэропорту Донецка без еды и воды, спасены