В Мариуполе строят кинологический центр полиции

- Мы строим современный кинологический комплекс на 24 собаки, который должен стать одним из лучших в стране, до этого на Донетчине такого центра не было. Строительство планируется завершить в ближайший месяц, и служебные собаки, которые выполняют задачи по защите граждан, выявлению боеприпасов, взрывчатки, наконец получат свой дом. Это даст возможность полностью восстановить весь боевой состав собак, которые будут служить на благо Украины, - рассказывает начальник ГУ ЧП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Строительство кинологического центра было начато в конце июля 2016 года. Тогда на службе был только один пес. Сейчас в полиции работают десять служебных собак. В центре для них уже оснащена дрессировочная площадка, где проводится обучение полицейских «напарников».
- Сегодня службу несут 10 собак с разной специализацией - поиск оружия и взрывчатки, наркотиков, следовые собаки. И есть три щенка, которые до июня этого года будут готовы приступить к своим служебным обязанностям, - рассказал и.о. начальника кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов.
Полицейские собаки привлекаются к раскрытию всех тяжких преступлений, поисков пропавших, и опасных веществ. Только за 8 месяцев работы кинологами изъято 55 гранат, 8000 патронов, более 1 кг наркотиков растительного происхождения и полкилограмма - химической наркотического вещества.
До ТеБе