Селидово и Доброполье подключат к UASC

К современной системе безопасности сегодня присоединятся Селидово, Доброполье и ряд других населенных пунктов. Технические работы планируется завершить за несколько часов. На время работ могут быть проблемы со связью на линии 102, сообщают в полиции области, передает До ТеБе.
«Сегодня в течение дня в связи с техническими работами, необходимыми для подключения к Единому аналитическому сервисному центру новых городов, возможны перебои на линии 102. В этом случае обращайтесь напрямую в дежурные части территориальных подразделений полиции. Приносим извинения за временные неудобства », - говорится в сообщении.
Напоминаем городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:
Мариупольский отдел полиции: (0629) 54-16-84
Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47
Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07
Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57
Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02
Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56