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За первые сутки колл-центр полиции обработал почти 400 вызовов

В Краматорске, Славянске и Мариуполе не дозвониться на 102

Селидово и Доброполье подключат к UASC

Топ за неделю 7256 3888 2463 2301 1747

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