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Глава Артемовской райгосадминистрации подвел итоги года

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Политика / Политика в регионе
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Глава Артемовской райгосадминистрации подвел итоги года

В конце уходящего года, в ожидании новогодних и рождественских праздников принято подводить итоги того, что сделано, достигнуто, благодаря добросовестной работе, упорному поиску новых путей, возможностей для решения актуальных проблем.

27 декабря председатель Артемовской райгосадминистрации В.М. Бохонов отчитывался о проделанной в 2016 году работе, в пределах полномочий, предоставленных законодательством Украины, и определил важнейшие задачи на 2017 год.

В большом зале заседаний собрались местные головы, руководители предприятий, представители общественности. Среди приглашенных - председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации П.И. Жебривский и народный депутат Украины К.В. Матейченко.

В начале доклада Владимир Михайлович акцентировал внимание присутствующих на изменениях, происходящих в районе по вызову времени. Продолжает увеличиваться территория Бахмутского района: в 2016 году в район присоединены Зайцевский поселковый совет, в том числе станция Майорск, города - Соледар и Часов Яр.

В течение года райгосадминистрация совместно с военными, национальной полицией, другими причастными службами и структурами проводила скоординированную работу по урегулированию проблемных вопросов, связанных с пересечением блокпостов гражданским населением, транспортом, обеспечивает производственную деятельность предприятий района. Благодаря совместным усилиям недавно КПВВ «Зайцево» перенесено на станцию Майорск. В ближайшее время рядом с ним начнет работу логистический центр. По инициативе Владимира Михайловича военными рассмотрена целесообразность функционирования некоторых блокпостов. На сегодня уже есть конкретные положительные результаты.

В районе много вопросов, требующих решения, много объектов, требующих внимания, ведь на протяжении многих лет они не получали должного финансирования. Средствами районного бюджета все это не охватить. В своем докладе Владимир Михайлович подчеркнул важность привлечения дополнительных финансовых ресурсов бюджетов различных уровней, международных программ и проектов для решения вопросов обновления и развития инфраструктуры района. В начале года перед соответствующими структурами, руководителями предприятий, учреждений он целью поставил изготовления качественной проектно-сметной документации, что позволит эффективно использовать собственные финансовые ресурсы и привлекать инвестиции для успешной реализации проектов по капитальному ремонту, комплексной реконструкции объектов социальной, жилищно коммунальной и других сфер. Такой подход обеспечил достаточно успешный результат: 18 инфраструктурных объектов района включены в II этапа финансирования Европейского инвестиционного банка на общую сумму 105 млн. грн.

Кроме того, в активе уже есть проектно-сметные документации с положительными экспертными заключениями на сумму почти 250 млн. грн. Таким образом, заложена основа для эффективной, результативной работы по развитию инфраструктуры района в 2017 году.

Подводя итоги проведенной работы, Владимир Михайлович уделил внимание успешному решению актуальных вопросов в сфере образования. Продолжается реализация двух проектов по созданию опорных школ в городах Часов Яр и Северск. На это привлечено соответственно 30 млн. грн. и 15 млн. грн. Ожидается дополнительное поступление 8,2 млн. грн. для Северской опорной школы.

За счет районного бюджета в 12 школах в течение года проведенв различные виды ремонтных работ на общую сумму более 15 млн. грн.

За счет привлеченных средств ЕС / ПРООН, районного бюджета и общин в 3 школах реализованы проекты по энергосберегающим мероприятиям на общую сумму почти 800 тыс. грн.

В конце года школьников и педагогов района ожидала приятная новость: на средства областного и районного бюджетов в размере 6 млн.750 тыс. грн. и 3 млн. 190 тыс. грн. было приобретено 7 новых школьных автобусов. Это будет способствовать регулярному подвозу учащихся в учебные заведения.

Таким образом, в районе уделяется значительное внимание созданию надлежащих условий для получения школьниками качественного образования.

Не осталась без внимания сфера здравоохранения. Для лечебных учреждений приобретено медицинское оборудование, передвижной рентгенофлюорографический автомобиль и 3 автомобиля «Шевроле-Нива». На их приобретение из районного бюджета было потрачено 5 млн. 730 тыс. Грн. Транспортные средства и медицинское оборудование, поступивших на оснащение Коммунального учреждения «Бахмутский районный центр первичной медико-санитарной помощи», Светлодарск и Миньковской амбулаторий, безусловно, все это способствуют улучшению медицинского обслуживания жителей района.

В целом, анализируя статистические данные, можно с уверенностью сказать, что к концу года Бахмутский район выходит с успешными показателями, в развитии района наблюдается положительная динамика.

В конце отчета Владимир Михайлович выразил благодарность представителям органов местного самоуправления, руководителям структур, служб и предприятий района за понимание, упорный труд на благо общества и неравнодушное отношение к настоящему и будущему Бахмутского района.


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