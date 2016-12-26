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Савченко хочет провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР

Пушилин готов к диалогу с Савченко

Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"

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