Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"

В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — отметили в этой связи Главы Республик Донбасса.
«В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — отметили в этой связи "главы республик" Донбасса.
Как сообщают в «республиках», благодаря передачи двух пленных в одностороннем порядке, сепаратисты надеются активизироваться процесс освобождения из украинского плена, двух своих граждан.
«Мы остаемся открытыми к диалогу с теми представителями здоровой части украинского народа – депутатами, общественными деятелями, журналистами, кто реально настроен на реализацию Минских соглашений, решение проблем многострадального Донбасса», — подчеркнули Захарченко и Плотницкий.