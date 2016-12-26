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Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"

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Политика / Политика в регионе
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Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"

В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — отметили в этой связи Главы Республик Донбасса.

«В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — отметили в этой связи "главы республик" Донбасса.

Как сообщают в «республиках», благодаря передачи двух пленных в одностороннем порядке, сепаратисты надеются активизироваться процесс освобождения из украинского плена, двух своих граждан.

«Мы остаемся открытыми к диалогу с теми представителями здоровой части украинского народа – депутатами, общественными деятелями, журналистами, кто реально настроен на реализацию Минских соглашений, решение проблем многострадального Донбасса», — подчеркнули Захарченко и Плотницкий.


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