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В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского

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Политика / Политика в регионе
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В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского

По словам представителя «Народной милиции» ЛНР майора Андрея Марочко, украинские военные не зашли не в один населенный пункт самопровозглашенной «республики», об этом сообщает луганский интернет-ресурс «ЛИЦ».

"Ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ. Украинские СМИ выдают желаемое за действительное и в очередной раз распространяют лживую информацию", - подчеркнул Марочко.

Такой комментарий да представитель «Народной милиции» самопровозглашенной ЛНР, сегодня ночью.

Напомним, вчера появилась информация о том, что украинские военные зашли в село Новолуганское, позже стало известно, что на окраине села был установлен украинский блокпост.


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