В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского

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Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики провели переговоры с официальными властями города и области

Украинские партии на выборах в ДНР участвовать не будут - Захарченко

Перед перемирием украинские военные взяли под контроль Новолуганское

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