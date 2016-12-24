В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского

По словам представителя «Народной милиции» ЛНР майора Андрея Марочко, украинские военные не зашли не в один населенный пункт самопровозглашенной «республики», об этом сообщает луганский интернет-ресурс «ЛИЦ».
"Ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ. Украинские СМИ выдают желаемое за действительное и в очередной раз распространяют лживую информацию", - подчеркнул Марочко.
Такой комментарий да представитель «Народной милиции» самопровозглашенной ЛНР, сегодня ночью.
Напомним, вчера появилась информация о том, что украинские военные зашли в село Новолуганское, позже стало известно, что на окраине села был установлен украинский блокпост.