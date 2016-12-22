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Обеспечены ли медицинскими автомобилями фронтовые части?

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Политика / Политика в регионе
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Обеспечены ли медицинскими автомобилями фронтовые части?

С обострением ситуации на Светлодарской дуге, волонтеры все чаще жалуются на нехватку автотранспорта в частях, участвующих в боевых действиях, однако в Пресс-центре штаба АТО такую информацию не подтверждают.

Сегодня на официальной странице Пресс-центра штаба АТО появилось сообщение, что командиры фронтовых частей имеют «весь необходимый медицинский транспорт».

При этом приводят слова командира части 25 ОМБП «Киевская Русь» Евгения Лаврова: «Кроме нескольких микроавтобусов "Скорой помощи" в интересах медицинского обеспечения в наличии есть и БТР, который в случае необходимости может быть использован для непосредственной эвакуации раненых с передовой».

Приведенный пост появился после появления видео «Крик души волонтера», которое было опубликовано 18 декабря 2016 в н.п. Луганским пользователем Сергеем Ермаковым. Он спрашивает у Президента Украины и Министра обороны Украины «Почему мы вывозим трехсотых на волонтерских машинах? Почему люди едут на передок на разбитых вдребезги «Жигулях», волонтерских бусиках и «Газелях»? Почему «Кугуары» и все остальное, даже обычные микроавтобусы, которые Минобороны должно предоставить бойцам, которые воюют, стоят почему-то в Киеве».

Ранее, 5 декабря, советник Президента Украины Юрий Бирюков распространил информацию Сергея Листопада, что с 11 декабря Военная служба правопорядка МОУ должна была начать конфискацию всех волонтерских автомобилей, не состоящих на учете в воинских частях. Там же было указано, что в ведомстве наличие таких приказов отрицают. Однако, уже 6-го декабря издание Facenews сообщило, что представители ВСП посетили Первый батальон 54 ОМБр с претензиями по не поставленным на учет транспортных средств.

ДоТеБе


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