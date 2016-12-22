Николаевская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов избирателей.
Как сообщил глава комиссии, участие в голосовании взяли 5563 избирателя. В результате голосования, главой городской совета Николаевки была избрана Елена Цикунова. Она набрала 4319 голосов, среди политических партий, результаты голосования следующие: за БПП проголосовали 39% избирателей, за партию «Наш Край» проголосовали 26% избирателей, за Оппозиционный блок 18%, преодолела 5% барьер и аграрная партия, которая набрала 6% голосов.
Депутатский мандаты в городской совет Николаевки распределись следующим образом: от Блока Петра Порошенко в городской совет войдут 11 депутатов, от «Нашего Края» 8 депутатов, от Оппозиционного Блока 5 депутатов и 2 депутата от аграрной партии.