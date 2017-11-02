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Портовый «ценопад»

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Главная / Экономика
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Портовый «ценопад»

То, что из-за рекордного числа и размеров портовых сборов в Украине транзитный грузопоток уходит в соседние страны, общеизвестно. И вот наконец Кабмин распорядился снизить ряд портовых тарифов. Правда, изменения в соответствующие нормативные акты ещё не разработаны… Тем не менее их обещают принять до конца года. Достаточно ли будет этого для повышения конкурентоспособности наших портов, оживления отечественного экспорта и импорта?

Семеро из одного ларца


Административный, канальный, корабельный, маячный, причальный, санитарный, швартовый и якорный, — в Украине насчитывается 7 портовых сборов, что является мировым антирекордом. Да и портовая логистика — одна из самых дорогих в мире. Это показывает даже простое сравнение стоимости обслуживания судов одного типа в странах Причерноморья, Средиземноморья и крупных портовых хабах.

Один судозаход контейнеровоза вместимостью 95,000 GRT в Одессе стоит $157 тыс., а буквально рядом, в румынской Констанце, — $71 тыс. Турецкие порты возьмут в пределах $67–75 тыс, египетские — $50–54 тыс. А ведь контейнерами в Украину доставляются значительные объёмы импорта, что неизбежно отражается на его цене для конечного покупателя.

Обслуживание сухогруза класса capesize с железной рудой (одна из статей нашего экспорта) в МТП «Южный» обойдётся в $430 тыс., через терминал ТИС — $300 тыс. У крупнейших экспортёров этого сырья — Австралии и Бразилии эта услуга обойдётся в $145 тыс. и $103–125 тыс. соответственно.

Администрации морских портов Украины (АМПУ) предписано c 1 января 2018 года сократить отчисления чистой прибыли в бюджет с 75 % до 50 % и в двухмесячный срок снизить ставки целого ряда портовых сборов на своих предприятиях на 20 %. А портовые сборы на нефтеналивные суда для транзитной нефти в «Южном» урезать на 75 %.

Расходы судовладельцев (и в конечном счёте владельцев грузов) в портах делятся на две части. Это не только плата за операции, связанные с хранением и перемещением грузов, сертификацию и экспедиторские услуги. Вторая часть — так называемые дисбурсментские расходы: на обеспечение судозаходов и пребывания судна в порту. Это портовые сборы АМПУ как государственного агента, ответственного за содержание каналов, акваторий, причалов и т. д. Эта часть общих расходов на обслуживание в портах весьма существенна и в Украине превышает совокупную стоимость услуг первой части. По данным Центра транспортных стратегий (ЦТС), из упомянутых $430 тыс. за заход capesize в «Южный» $320 тыс. — портовые сборы; в Черноморске при стоимости судозахода $257 тыс. сбор составит $166 тыс. В целом в основных портах Украины эта статья расходов составляет не менее 50 % стоимости судозахода.

Нефть и зерно


Финансовая эффективность снижения тарифов для разных групп товаров будет разной. Например, в случае перевалки зерна при стоимости сборов $2–$4 за тонну снижение на 20 % даст экономию менее $1. Впрочем, при объёме экспорта в 40 млн тонн зерна порядка $15–30 млн перераспределятся между производителями и трейдерами. С учётом того, что терминальные мощности по перевалке зерна опережают потребности, медленное снижение тарифов происходит и в сфере обработки зерновых грузов. Для аграриев экспортная логистика становится дешевле.

А для транзитной нефти, переваливаемой через терминал «Южного», согласно распоряжению правительства портовые сборы, как уже сказано выше, уменьшатся аж на 75 %. Это может активизировать транзитное использование нефтепровода «Одесса — Броды», который пытаются подключить к проектам поставок нефти из Азербайджана и Ирана. Эта мера была бы своевременной… год назад, когда во время очередного российско-белорусского нефтекризиса актуализировался вопрос поставки азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.

Кроме того, чиновники согласовали уменьшение сборов в портах Черноморска, Николаева, Одессы и Южного для транзитных грузов с нефтепродуктами при обработке по технологии «море-берег-море». Вероятно, это делается в расчёте добавить привлекательности конфискованному Одесскому НПЗ перед приватизацией.

Необходимое, но недостаточное


Чтобы снижение портовых сборов действительно заметно повлияло через логистические цепочки на стоимость грузов, необходимо гораздо большее снижение ставок. То же можно сказать о привлечении дополнительного транзитного грузопотока, не связанного с углеводородами, где сборы снижены больше и есть дополнительный ценовой рычаг в виде тарифа на прокачку по трубе.

Даже после снижения портовых сборов на 20 % стоимость судозахода в портах Украины будет существенно выше, нежели у конкурентов. Но ресурсы для дальнейшего снижения есть. Доходы АМПУ по итогам 2016 года в 2,6 раза превысили расходы: 7,3 млрд грн против 2,8 млрд; с чистой прибылью порядка 3,9 млрд грн. Это означает возможность скостить как минимум 50 % от теперешних тарифов.

Усложняет ситуацию то, что АМПУ — один из крупнейших налогоплательщиков в стране. В нынешнем году по плану ожидает 3,2 млрд грн чистой прибыли, из которых порядка 2,4 млрд должны уйти в госбюджет. Но уже в следующем году, когда выплаты в бюджет уменьшатся на 25 %, сумма отчислений (при сохранении прибыльности) уменьшится до 1,6 млрд грн. Чтобы удержать поступления на прежнем уровне, необходимо компенсирующее увеличение судозаходов, что по цепочке приведёт к росту бюджетных отчислений от всей транспортной инфраструктуры. Но для этого тарифы в украинских портах нужны конкурентные.

Zavarnik


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