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Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

Украинцы, которые не заплатят налог на недвижимость, рискуют остаться без жилья

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