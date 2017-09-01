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Украинцы, которые не заплатят налог на недвижимость, рискуют остаться без жилья

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Главная / Экономика
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Украинцы, которые не заплатят налог на недвижимость, рискуют остаться без жилья

В Украине за квартиры площадью больше 60 квадратов и за дома от 120 квадратных метров нужно платить налог на недвижимость. Квитанции Фискальная служба рассылала до первого июля, а до первого сентября всем владельцем "лишней" площади необходимо заплатить налог. По закону на имущество должников могут наложить арест, а после реализовать его в счет долга. Как поясняет адвокат Олег Борийчук, за умышленную неуплату крупной суммы грозит уголовная ответственность.

Если оплатить платежку в сентябре, придется заплатить штраф в размере 10% от налога, если в октябре – сумма штрафа достигнет 20%. Кроме того, налоговый инспектор может в счет долга наложить на часть имущества налоговый залог, пояснили сайту "Сегодня" на горячей линии Фискальной службы.

Арестовать квартиру или дом из-за неуплаченного налога действительно могут, поясняет адвокат Олег Борийчук, при этом размер долга не имеет значения.

"Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества должника осуществляется в случае отсутствия у него достаточных денежных средств или движимого имущества. В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок или другие помещения должника, а в последнюю – на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник", – рассказывает юрист.

"Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества должника осуществляется в случае отсутствия у него достаточных денежных средств или движимого имущества", – поясняет юрист.

Кроме того, как отмечает Олег Борийчук, за умышленное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах (от 800 тыс. гривен) предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 212 УК Украины.

Отметим, еще в конце 2015-го парламентарии внесли изменения в Налоговый кодекс (закон №909), согласно которому налогом облагаются не только жилые квартиры и дома, но и сараи, гаражи, погреба, летние кухни и т.д. Правда, большинство горсоветов установили нулевую налоговую ставку на хозяйственные постройки.

Городские советы сами определяют, какая жилплощадь считается "лишней" и какой налог с нее взымать. При этом законом установлено, что налог на недвижимость не нужно платить на квартиры площадью меньше 60 квадратов и на дома меньше 120 квадратов. Если в семье есть и дом и квартира, для них считается "нормой" 180 квадратов. Ставка налога может колебаться в пределах от 0 до 1,5% от минимальной зарплаты на один квадратный мент. При этом минималку учитывают по состоянию на начало прошлого года. К примеру, в Киеве установили налоговую ставку в размере 1% от минимальной зарплаты. Налог взимают за квартиры площадью больше 60 квадратов. Киевлянину, который владеет квартирой площадью 100 квадратных метров, придется заплатить 551,2 гривни налога (13,78 гривни за каждый "лишний" квадрат).


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