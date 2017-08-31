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Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября

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Главная / Образование
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Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября

Полиция Донетчины проверила на безопасность все 567 школ Донетчины, 37 из которых - в прифронтовых населенных пунктах. Вывод - учебные заведения полностью безопасны и готовы принять школьников.

В частности, в Авдеевке, как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, начнут работу четыре школы, из них три - в старой части города, где не утихают обстрелы.

- 1 сентября в них придут почти 1400 школьников, из них 160 - первоклассники. Чтобы дети приступили к обучению без угрозы для жизни, учебные заведения были несколько раз тщательно обследованы с привлечением кинологов взрывотехников и сотрудников ГСЧС, - рассказали правоохранители.

Одновременно в рамках подготовки к школьному году полицейские Донетчины развернули информационную кампанию, чтобы даже самые маленькие школьники знали, что делать в случае опасности.

- Для быстрой связи с полицией отныне есть кнопка экстренного вызова, которая всегда с собой - в мобильном телефоне. Не нужно говорить, где ты и что с тобой, достаточно ее нажать - и на помощь прибудет наряд полиции, - отмечают правоохранители.

Во всех учебных заведениях наряду с правилами поведения при обнаружении взрывоопасных предметов - инструкция, как скачать мобильное приложение «Полиция 102», который рассчитан в первую очередь именно на детей.

Кроме того, в Донецкой области продолжается оборудования школ тревожными кнопками, сигнал с которых поступает на пульт полиции охраны. Сейчас кнопки установлены в 61 учебном заведении.

Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября
Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября
Все 37 прифронтовых школ Донетчины готовы принять учеников 1 сентября


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