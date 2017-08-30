Всем должна: хватит ли Украине денег, чтобы вернуть долги

Украина приближается к пику выплат по государственному долгу. В течение следующих трех лет правительству нужно заплатить кредиторам 21 млрд долларов. Без новых займов погасить старые будет трудно. Чиновникам, возможно, снова придется просить кредиторов о реструктуризации, как в 2015 году сделали премьер Арсений Яценюк и министр финансов Наталья Яресько. И все бы ничего, но теперь на руководство страны давит приближение парламентских и президентских выборов, которые совпадают с годом крупнейших выплат. Незадолго до голосования власти вряд ли назовут себя банкротом, признав несостоятельность платить по счетам. После выборов – другой вопрос. Добавить проблем может Россия, если выиграет в лондонском суде дело о возврате 3 млрд долларов, которые Украина не погасила в 2015 году из-за аннексии Крыма и вторжения российских военных на Донбасс. Подробнее – в материале РБК-Украина.
В 2018-2020 годах правительству нужно вернуть кредиторам сумму, эквивалентную 21 млрд долларов. Это примерно 546 млрд гривен по курсу 26 гривен/доллар. Это почти треть государственного долга, который к началу июля Минфин оценил почти в 63,3 млрд долларов.
Большая часть задолженности номинирована в иностранной валюте – долларах и СПЗ (специальные права заимствования – валюта МВФ, которой он, как правило, кредитует и которой ему нужно возвращать долги).
Внешним кредиторам в этот период нужно вернуть 11,1 млрд долларов. Пик выплат наступит в 2019-2020 годах, когда придет время погашать еврооблигации, выпущенные в 2015 году Минфином Натальи Яресько при реструктуризации внешнего долга. Кроме того, скоро придется возвращать крупные суммы Международному валютному фонду, США и Евросоюзу. Это следует из графика прогнозных платежей, предоставленного Министерством финансов на запрос РБК-Украина.
После 2020 года расходы на погашение госдолга сократятся. Хотя еще семь лет после пика выплат нужно будет не менее 2 млрд долларов в год, чтобы погашать еврооблигации и возвращать долги МВФ и другим финансовым организациям. Подробнее – в инфографике.
В графике не учитывается гарантированный государством долг, который к концу июня составлял 11,7 млрд долларов. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга, по данным Минфина, достигла 75 млрд долларов или 1,9 трлн гривен (при курсе 26 гривен/доллар).
"Бумажные" займы
Из графика платежей следует, что крупные расходы по внешнему долгу по времени совпадают с пиковым погашением облигаций внутреннего государственного займа. В 2018 году львиная доля выплат запланирована именно для ОВГЗ. Сумма к погашению эквивалентна 4,9 млрд долларов. Но так как это гривневые бумаги, для правительства они – "меньшее из зол", если сравнивать с еврооблигациями.
"Основные риски приходятся на выплаты по внешнему долгу, а платежи по ОВГЗ не представляют особой опасности для их выполнения, так как преимущественно номинированы в гривне. В 2017-2019 годах по валютным ОВГЗ нужно выплатить всего около 4 млрд долларов (с учётом обслуживания), а остальные платежи по ОВГЗ будут в национальной валюте", – разъяснил РБК-Украина старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
Чтобы снизить нагрузку на бюджет и равномерно распределить платежи по годам, правительство договорилось с Нацбанком, который владеет ОВГЗ на сумму 363,4 млрд гривен, о реструктуризации части долга. Сделка должна была состояться еще в первой половине этого года. Но Минфин и НБУ не договорились, о чем недавно заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По информации РБК-Украина, к повторной попытке репрофайлинга правительство вернется в начале следующего года.
В долгах, как в шелках
С внешними выплатами сложнее. Без размещения новых еврооблигаций правительство не справится с предстоящими расходами, считает начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке ИК Concorde Capital Юрий Товстенко.
"Денег в золотовалютных резервах не хватит, чтобы погасить долги. Нужно выйти на рынок евробондов и сделать то, что Украина всегда делала – рефинансировать долг. Учитывая, что украинские бумаги начнут погашаться с 2019 года, спрос на новые бонды, если правильно все сделать, будет. Если выпуска евробондов на аналогичные суммы не будет, нас ничего не ждет, кроме как новая реструктуризация", – считает Юрий Товстенко.
Два года назад, когда Минфин начинал реструктуризацию долга и пытался договориться с кредиторами, ситуация была гораздо сложнее. "Стоимость наших еврооблигаций была примерно 50% от номинала. Украина находилась в преддефолтном состоянии. И потому выйти на рынок с новыми размещениями, чтобы погасить старые, мы не могли. Рынки для нас были закрыты", – вспоминает он.
Сейчас же, по словам Товстенко, еврооблигации Украины со ставкой дохода 6-8% вполне могут быть интересны инвесторам. По его мнению, Минфин может выходить с размещением новых еврооблигаций уже до конца этого года. Главное, чтобы не случилось очередного политического кризиса.
Министр финансов Александр Данилюк еще в мае заявлял, что Украина уже может выходить с размещением еврооблигаций под 9% годовых. Только, по словам министра, на тот момент в этом, во-первых, не было необходимости, во-вторых, нужно было дождаться принятия ключевых реформ, чтобы по мере роста экономики привлекать деньги по более низким ставкам. К слову, немногие реформы удалось провести с того времени.
Планы правительства выходить с новыми размещениями еврооблигаций для рефинансирования долга подтвердили в Нацбанке, анонсировав выпуск бумаг. "С учетом размещений правительством облигаций внешнего госзайма на общую сумму 2 млрд долларов приток капитала по финансовому счету в 2018 году вырастет до 7,1 млрд долларов. Но в 2019 году чистые поступления капитала уменьшатся до 4,1 млрд долларов из-за пиковых выплат (по госдолгу – ред.)", – сказано в июльском инфляционном отчете НБУ.
Базовый сценарий
Вопрос, как Украина переживет пиковые годы выплат, еще открыт, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.
По его мнению, есть два варианта. "Или нам сильно везет: будут высокие ресурсные цены (на мировых рынках – ред.), будет хорошая валютная выручка, придут инвестиции и будут валютные резервы, которые дадут возможность выплатить. Если этот сценарий себя не оправдает (а пока инвесторы очень осторожно смотрят на Украину), тогда остается только МВФ, и высокие риски очередной реструктуризации долга", – считает Боярчук.
О том, в каком виде возможна реструктуризация, говорить пока рано, уточняет собеседник. Боярчук полагает, что до выборов правительство точно будет платить по счетам. "Думаю, до президентских и парламентских выборов все будет тихо, ситуацию будут удерживать любой ценой. Не знаю, правда, какой ценой. Но объявлять дефолт или реструктуризацию (в данной ситуации это одно и то же) перед голосованием – это политическое самоубийство. После выборов на 2020 год могут быть самые разные варианты, в зависимости от того, что у нас будет в золотовалютных резервах", – рассуждает исполнительный директор "CASE Украина".
Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом – это базовый сценарий для Украины, несмотря на промедление с реформами и отставанием от графика траншей по программе расширенного финансирования.
МВФ нужен Украине, как минимум, чтобы поддерживать состояние валютных резервов и давать деньги на погашение долга перед самим Фондом. В этом году Украина уже начала возвращать МВФ займы, которыми кредитор снабжал правительство, начиная с 2014 года. За ближайшую "трехлетку" нужно перечислить обратно в Вашингтон более 3 млрд долларов. Причем почти половину из этой суммы – 1,4 млрд долларов, согласно плану, необходимо вернуть в 2018 году.
Оставаться в программе Украине также нужно, чтобы иметь доступ к другим займам. "Если со страной не работает МВФ и не дает денег, никто из частных инвесторов тоже не захочет это делать. Экспертиза МВФ по конкретной стране намного глубже, чем любого другого инвестора", – добавляет Юрий Товстенко.
Кремлевский след
Затянуть долговую удавку на шее украинского правительства может Москва.
В Минфине РБК-Украина уточнили, что общая сумма долга, указанная в графике погашения, не учитывает 3 млрд долларов, из-за которых Украина и Россия судятся в Лондоне. Речь о так называемой "взятке Януковича" – еврооблигациях, выпущенных в конце 2013 года. Россия их выкупила за отказ Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Всего планировался выпуск на 15 млрд долларов. Но после бегства Виктора Януковича и его окружения из страны новых выпусков бумаг на "кремлевских условиях" по понятным причинам не последовало.
В 2015 году украинский Минфин во главе с Яресько предложил Москве реструктурировать эти бумаги путем выпуска новых евробондов с отсрочкой погашения. Россия получила такое же предложение, как и пул других кредиторов. Но отказалась от сделки и обратилась в суд, после того, как в конце 2015 года Украина не заплатила.
В конце марта Высокий суд Лондона отверг большую часть аргументов украинской стороны, которые, среди прочего, касались политической природы этого долга. Защитная линия также выстраивалась на том, что Украина не может платить, так как из-за военной агрессии РФ и аннексии Крыма страна потеряла часть экономики. Суд, закрыв глаза на большинство доводов, по сути, стал на сторону РФ, но разрешил Украине идти в апелляцию. Рассмотрение апелляции запланировано ориентировочно на январь 2018 года. До этого времени Киев может ничего не возвращать Москве. Как будет дальше – сказать сложно.
Сейчас Украина не платит не только потому, что это россияне и что денег нет. При реструктуризации еврооблигаций в 2015 году Украина пообещала пулу кредиторов, что никто не получит лучшие условия по еврооблигациям, чем они. Возврат долга России даже по решению суда вполне могут расценить, как те самые "лучшие условия". Потенциально это повод для новых исков со стороны держателей евробондов. Неопределенность сохранится как минимум на полгода, до решения по апелляции в Лондоне.