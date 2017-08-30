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В Донецке пройдут рейды по отключению должников от водоснабжения

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Главная / ЖКХ
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В Донецке пройдут рейды по отключению должников от водоснабжения

В неподконтрольном Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения. Об этом дончане сообщают в соцсетях.

В частности, такие случаи констатируют в Буденовском районе – здесь воду перекрывает коммунальное учреждение «Водосбыт». Для возобновления подачи абоненты должны погасить имеющуюся задолженность и предъявить квитанцию об оплате работникам КП «Донецкгорводоканал».

Также предлагается заключить договор реструктуризации задолженности, согласно которому абонент должен ежемесячно погашать долг частями плюс вовремя оплачивать текущие начисления.

Кроме того объявления об отключении должников от водоснабжения появились и в иных районах города.

«Я называю это обыкновенным латентным фашизмом», – прокомментировал автор фото.

«А еще они обещают поговорить с таможней ДНР об ограничении выезда за пределы ДНР для тех, у кого есть задолженность», – дополняет Алена. «Да. Такие поползновения начались уже», – подтверждает Сергей.

Естественно, такое состояние дел возмутило жителей Донецка:

Анна: «А больше не че не надо? Пенсии 2600 руб. – и не в чем себе не отказывай. Пусть Захарченко на такую поживет. А вода так вообще с болота! Ни*ера нет хорошего, только пляшем на площади и ярмарки делаем! Ну че там, надо ка- то на огромные деньги веселится))) И хуже всего, что не известно, когда уже хоть реально что-то будет... И доживем ли мы до нормальной жизни»;

Алексей: «Интересно, за что погашать задолженность, если наша нев***енная республика по сей день не выплатила долги за 2014 год по зарплате и за два месяца в 2015 году? За что люди должны были платить за коммунальные услуги? Захар не собирается выплачивать, с чего я должен?»;

Юлия: «Прекрасно, давайте еще на Петровке на Трудовских воду отключите, мало мы тут настрадались! Тут на работу не уедешь, гум омощь не положена, за какой черт платить? Плюс обстрелы каждую ночь! Платить последние копейки и голодать, чтобы не сегодня, завтра дом снарядом разнесло? А кто жилье даст? Только плати-плати-плати. Совести нет! Война, готовы последнюю копейку содрать!»;

Ваня: «Понятное дело, не долго халява будет продолжаться. Но что делать тем, у кого зарплата 3-4 тысячи? Жить как бомж?»;

Виктория: «Мне счет выставили 11000 рублей за то, что в августе-2014 жильцы не успели счетчики после проверки уже опломбировать. Их предприятие вместе с сотрудниками эвакуировали из-под обстрела, люди даже за вещами не успели заехать, похватали самое необходимое. Счетчики опломбировали через год, когда смогли приехать в город. За что 11000 долг? Сказали в водоканале: "Будете платить, заставим"»;

Роман: «С какого пальца выписывают показания водомера, если в дом не могут попасть? Мы платим ежемесячно, а долг насчитали – закачаешься»;

«Так это всегда было и при Украине тоже», – попыталась оправдать отключения воды Ольга.

«А мне Украина не показатель. Сейчас война идет. Люди выживают, как могут. А их еще давят как клопов», – парировал дончанин Сергей.

В дискуссии жители приводят и иные факты, по их мнению, «самоуправства» коммунальных служб. Так, Анна отмечает, что 22 августа «по поселку свет ходили обрезали должникам».

«Я как-то зацепилась со светом. Маме давно, когда утепляли дом, провода спрятали, пришли проверяющие – разбивайте. Я говорю: что ж вы войну сами устраиваете и рушите, где не разрушено, потерпите до окончания войны и т.д. Автоматчиками пугали, нервы трепали и т.д. Было 2-3 года назад. Я все оплачиваю, задолженностей нет. Такие дела», – делится «Санта».
В Донецке пройдут рейды по отключению должников от водоснабжения


Донецкие Новости


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