В Часов Яре открыли опорную школу

Сегодня в Часов Яре вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Виктор Ремский открыли одну из опорных школ.
Во время открытия первый вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что создание опорных школ нужно для улучшения образования и изменения в подхода в обучении. «Для нас очень важно, чтобы дети посмотрели в другое образовательное пространство. И дело не только в новейших классах, а в желании людей воспитывать детей и строить обновленную страну», - подчеркнул он.
По словам Виктора Ремского, запуск четырех опорных школ в этом году является не только праздником для школьников, но и важным шагом в развитии Донецкой области.
«Сегодня Часов Яр, Дружковка, Покровск, а ранее Былбасовка получили новые опорные школы. Результат, что мы сейчас видим - труд многих людей. И все это для нашего будущего - детей. И главная для нас оценка - это их оценки в течение года», - отметил заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Виктор Ремский.