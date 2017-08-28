Лента новостей

21:46
В Часов Яре открыли опорную школу
20:35
Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие
19:32
«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко
17:44
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске
16:50
В Луганске убили двух «депутатов» народного совета ЛНР
16:38
Прибыльная торговая стратегия для начинающих трейдеров
16:24
В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя
13:19
Почему Украина все больше торгует с Россией
13:00
«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!
12:38
В больнице Донецкой области нашли схрон с взрывчаткой
12:33
Новый лоукостер на украинском авиарынке
12:26
Футболист ФК Шахтер установил рекорд по набиванию мяча под землей
11:54
Перед Днем Независимости сгорел заповедник на Луганщине
11:49
С начала текущего года Донецкая таможня направила в бюджет свыше 3 млрд гривен
11:38
Вблизи Краматорска произошел лесной пожар
11:32
Теперь в ДНР риелторы должны получать «лицензию»
11:26
Боевики со стороны Горловки обстреляли контрольный пункт "Майорское"
18:32
Как нормализовать своё артериальное давление
23:25
Развитие беспроводного интернета
14:26
Комендантский час на День шахтера в ДНР могут отменить
14:15
В Краматорске ввели карантин из-за бешенства
13:40
В Мариуполе на ремонтном заводе горит судно
10:19
Все в онлайн!
22:41
Школе в Алексеево-Дружковке предлагают присвоить имя Алексея Тихого
12:33
Каким должен быть отдых в сауне
12:16
В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут
12:09
На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным
12:00
Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой
11:43
Женская ночная сорочка — история возникновения
20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В Часов Яре открыли опорную школу

0
53
Главная / Образование
0
В Часов Яре открыли опорную школу
Сегодня в Часов Яре вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Виктор Ремский открыли одну из опорных школ.

Во время открытия первый вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что создание опорных школ нужно для улучшения образования и изменения в подхода в обучении. «Для нас очень важно, чтобы дети посмотрели в другое образовательное пространство. И дело не только в новейших классах, а в желании людей воспитывать детей и строить обновленную страну», - подчеркнул он.

По словам Виктора Ремского, запуск четырех опорных школ в этом году является не только праздником для школьников, но и важным шагом в развитии Донецкой области.

«Сегодня Часов Яр, Дружковка, Покровск, а ранее Былбасовка получили новые опорные школы. Результат, что мы сейчас видим - труд многих людей. И все это для нашего будущего - детей. И главная для нас оценка - это их оценки в течение года», - отметил заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Виктор Ремский.


Похожие публикации

Сегодня, 17:44
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске
19-05-2017
Первую опорную школу открыли в Былбасовке
18-05-2017
«Реформа образования - будущее Украины», - Игорь Стокоз
22-06-2016
Учителя опорных школ будут получать двойную зарплату - Жебривский
18-04-2016
Опорные школы должны стать качественным показателем образовательной реформы
19-03-2015
В Донецкой области с рабочей поездкой находится вице-премьер Геннадий Зубко

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх