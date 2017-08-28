Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие

Сегодня Президент Украины с рабочим визитом посетил Бахмут, где открыл социальное общежитие для студентов Горловского института иностранных языков.
Восстановление общежития состояло из комплекса мероприятий, в ходе которых проведено обустройство фасада здания энергосберегающей системой, восстановлена кровля дома; реконструированы внешние и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции; обустроена автономная котельная для подачи горячей воды и отопления здания.
Всего стоимость проекта реконструкции составила 21882,278 тыс. грн., Из которых строительные работы - 14245,3 тыс. грн. Финансирование проекта осуществлялось за средства Государственного фонда регионального развития, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам за счет остатков средств из населенных пунктов Донецкой области, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, а также за счет городского бюджета Бахмута.
Таким образом проведение работ по реконструкции здания общежития и инженерных сетей позволило обеспечить жильем 87 человек из числа ВПЛ.
«Первым приоритетом является восстановление мирной жизни в Донецкой области. Мы все делаем и будем делать, чтобы наконец на нашу землю пришел мир. Восстановление Донецкой области есть пока приоритетным направлением, чтобы те, кто находятся на временно оккупированной территории видели, что Украина развивается и для нее открыт весь мир. И 20 млн., выделенные на то, чтобы построить общежития - это также символично, потому что Украина не одна в восстановлении Донбасса», - отметил во время выступления президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, в 2014 году город Бахмут принял наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, который составил более 110 тысяч. С целью решения проблемы предоставления жилья лицам, переселенным с временно неподконтрольной территории, Бахмутским городским советом был разработан проект реконструкции нежилого здания по ул. Южной, 2а под общежитие.