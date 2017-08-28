«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко

Во время открытия опорной школы в Покровске Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние трое суток среди украинских военных нет погибших. Также он анонсировал объявления «школьного перемирие».
«К счастью, за последние трое суток мы не потеряли ни одного украинского воина, количество обстрелов из тяжелого вооружения значительно уменьшилась. Мы объявили так называемое «школьное перемирие», которое продолжается с 25 августа. Главной нашей задачей является достижение мира в Донецкой области», - заявил Петр Порошенко.
По словам Президента Украины, достижения мира в Донецкой области включает в себя несколько факторов, один из которых - восстановление разрушенной инфраструктуры.
«Несмотря на российскую военную агрессию, все беды, все невзгоды, из-за нее случились с нами, мы и в дальнейшем шаг за шагом будем продолжать развитие мирной жизни в Донецкой области, восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, строить дороги, мосты, путепроводы. Сейчас их восстановление - это дело чести. Мы восстановили энергоснабжение в Авдеевке, сейчас вопрос восстановления газоснабжения в городе под моим личным контролем. 24 августа, в День Независимости, мы восстановили водоснабжение в Торецке. Так, шаг за шагом, мы делаем все, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни», - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент страны отметил, что на Луганщине прошли переговоры с представителями миссии ОБСЕ по круглосуточной работе патрулей мониторинговой миссии вдоль всей линии разграничения для обеспечения устойчивого прекращения огня.
«Я уверен, что мир, который так ждут по всей Украине, мир, который особенно ценят в Донецкой области, нам удастся обеспечить», - отметил Президент Украины.