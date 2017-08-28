Лента новостей

21:46
В Часов Яре открыли опорную школу
20:35
Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие
19:32
«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко
17:44
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске
16:50
В Луганске убили двух «депутатов» народного совета ЛНР
16:38
Прибыльная торговая стратегия для начинающих трейдеров
16:24
В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя
13:19
Почему Украина все больше торгует с Россией
13:00
«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!
12:38
В больнице Донецкой области нашли схрон с взрывчаткой
12:33
Новый лоукостер на украинском авиарынке
12:26
Футболист ФК Шахтер установил рекорд по набиванию мяча под землей
11:54
Перед Днем Независимости сгорел заповедник на Луганщине
11:49
С начала текущего года Донецкая таможня направила в бюджет свыше 3 млрд гривен
11:38
Вблизи Краматорска произошел лесной пожар
11:32
Теперь в ДНР риелторы должны получать «лицензию»
11:26
Боевики со стороны Горловки обстреляли контрольный пункт "Майорское"
18:32
Как нормализовать своё артериальное давление
23:25
Развитие беспроводного интернета
14:26
Комендантский час на День шахтера в ДНР могут отменить
14:15
В Краматорске ввели карантин из-за бешенства
13:40
В Мариуполе на ремонтном заводе горит судно
10:19
Все в онлайн!
22:41
Школе в Алексеево-Дружковке предлагают присвоить имя Алексея Тихого
12:33
Каким должен быть отдых в сауне
12:16
В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут
12:09
На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным
12:00
Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой
11:43
Женская ночная сорочка — история возникновения
20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске

0
226
Главная / Образование
0
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске

Президент Украины Петр Порошенко посетил церемонию открытия опорной школы в городе Покровск. Также сегодня состоялись открытие опорных школ в Дружковке и Часов Яре. Участие в праздничных мероприятиях приняли первый вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Петр Порошенко поздравил жителей города с открытием нового учебного заведения и подчеркнул, что создание опорных школ в Донецкой области - значительный шаг для возвращения мирной жизни в регионе.

«Государство выделило более 55 млн гривен для комплексного ремонта помещений. Предприняты шаги для повышения энергоэффективности, создания комфортных условий для обучения и развития спортивно-оздоровительного комплекса. Жизнью доказано, что и стены учат. И с каждым годом все больше и больше учителей и учеников будут работать и учиться в крепких и комфортных помещениях. До конца этого года в Донецкой области будет открыто еще несколько опорных школ», - подчеркнул Президент Украины.

Также Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине проходит реформа образования, в которой заинтересованы как учителя, так и ученики.

«Новый подход к обучению требует принципиально новых качеств для украинских учителей. Именно поэтому на следующий год государство направит значительные средства для подготовки учителей младших классов. Также мы планируем повысить уровень заработной платы для учителей, ведь это не просто статья расходов в бюджете, а создание новой образовательной системы в Украине», - заявил Петр Порошенко.

Глава страны отдельно обратил внимание на важность патриотического воспитания молодежи и отметил, что именно молодежь формирует образ будущего новейшей европейской Украины.


Похожие публикации

19-05-2017
Первую опорную школу открыли в Былбасовке
20-12-2016
Жебривский посетил опорную школу в Добропольском районе
22-06-2016
Учителя опорных школ будут получать двойную зарплату - Жебривский
9-06-2016
Жебривский пообещал увольнять чиновников, которые будут саботировать создание опорных школ
14-05-2016
Петр Порошенко принял участие в открытии школы в «Изумрудном городке»
18-04-2016
Опорные школы должны стать качественным показателем образовательной реформы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх