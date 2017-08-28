Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске

Президент Украины Петр Порошенко посетил церемонию открытия опорной школы в городе Покровск. Также сегодня состоялись открытие опорных школ в Дружковке и Часов Яре. Участие в праздничных мероприятиях приняли первый вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Петр Порошенко поздравил жителей города с открытием нового учебного заведения и подчеркнул, что создание опорных школ в Донецкой области - значительный шаг для возвращения мирной жизни в регионе.
«Государство выделило более 55 млн гривен для комплексного ремонта помещений. Предприняты шаги для повышения энергоэффективности, создания комфортных условий для обучения и развития спортивно-оздоровительного комплекса. Жизнью доказано, что и стены учат. И с каждым годом все больше и больше учителей и учеников будут работать и учиться в крепких и комфортных помещениях. До конца этого года в Донецкой области будет открыто еще несколько опорных школ», - подчеркнул Президент Украины.
Также Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине проходит реформа образования, в которой заинтересованы как учителя, так и ученики.
«Новый подход к обучению требует принципиально новых качеств для украинских учителей. Именно поэтому на следующий год государство направит значительные средства для подготовки учителей младших классов. Также мы планируем повысить уровень заработной платы для учителей, ведь это не просто статья расходов в бюджете, а создание новой образовательной системы в Украине», - заявил Петр Порошенко.
Глава страны отдельно обратил внимание на важность патриотического воспитания молодежи и отметил, что именно молодежь формирует образ будущего новейшей европейской Украины.