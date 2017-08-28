Почему Украина все больше торгует с Россией

Сделки с миром

Денежный вопрос

Для начала посмотрим, на чем вообще наша страна зарабатывает и что больше всего приобретает за рубежом. Общая статистика экспорта смотрится неплохо: по данным Госстата, за первые шесть месяцев мы продали за границу товаров на $20,7 млрд против $16,7 млрд в первом полугодии 2016-го. Правда, как всегда, ушло больше сырья и продукции с невысокой добавленной стоимостью. Больше всех отгрузили миру наш АПК вместе с пищевой промышленностью (42,1% от всего экспорта) и металлургический комплекс (23%). Экспорт по этим группам вырос на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На третьем месте со значительным отрывом машиностроение (11,4%).А купила Украина товаров еще больше - на $22,5 млрд. Это в первую очередь продукция машиностроения (почти 30% импорта) и лишь на втором месте минеральные продукты включительно с нефтью и газом (24,5%). Третья статья импорта - товары химпрома и связанных с ним отраслей (14,1%).Зато на услугах мы зарабатываем вдвое больше, чем тратим: $5 млрд против $2,5 млрд. Самые развитые - транспортные, которые приносят Украине более 55% дохода от всего экспорта услуг, в первую очередь благодаря украинской ГТС. На втором месте телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (16,1%, и это не учитывая огромной теневой выручки в IT-отрасли), а на третьем - услуги по переработке материальных ресурсов (13,9%).В то же время Украина больше всего заказывает государственные и правительственные услуги (26,3%), это, к примеру, услуги связанные с правосудием, деятельностью международных организаций и военных представительств. На транспортные и деловые приходится 20,3 и 13,2% всех импортируемых услуг.Главным торговым партнером Украины остается Российская Федерация, если хитро не объединять все государства Евросоюза в "одного партнера", как любят делать профильные ведомства. Россия возглавляет ТОП-5 стран для украинского товарного экспорта с показателем в $1,93 млрд - 9,4% всех продаж за первое полугодие. За ней идут Турция, Польша, Италия и Индия. Северный сосед - явный лидер и в потреблении украинских услуг: от него Украина получила треть всей выручки - $1,64 млрд. Далее с большим отрывом США, Швейцария, Германия и Великобритания. Понятно, что это не самая подходящая роль для России, которая ведет против Украины гибридную войну.Хотя, возможно, в условиях "гибридности" большие продажи в Россию - это скорее плюс. Ведь мы реализуем там свои товары (главное, чтобы не предназначенные для военных целей) и получаем за них деньги, которые, по сути, являются вливаниями в украинскую экономику. А многие из этих товаров пока нереально продать на более конкурентных рынках того же Евросоюза.

Если же говорить об услугах, то это в первую очередь транзит газа, за который любая, самая патриотическая украинская власть всегда будет бороться до последнего, всеми силами тормозя запуск "Северного потока - 2".

Кто на чем зарабатывает

Машины против сырья

Другое дело импорт, который в данном случае ни что иное, как вливания украинского бизнеса в российскую экономику, а значит, и в госбюджет страны-агрессора. Самое обидное, что товарный импорт в Россию превышает экспорт более чем на миллиард "зеленых" ($2,99 млрд против $1,93 млрд). Такими темпами мы с легкостью побьем показатели товарооборота с Россией за прошлый год (экспорт - $3,59 млрд, импорт - $5,14 млрд). Об этом пишут многие СМИ, но не все так плохо. Мало кто уточняет, что по итогам первого полугодия в торговле с россиянами мы вышли на позитивное сальдо. Ведь есть еще услуги, которых Россия заказала у нас на $1,44 млрд больше ($1,65 млрд против $208 млн).Теперь посмотрим, чем именно Украина и Россия торгуют друг с другом. Больше всего мы продаем россиянам продукции машиностроения - на $591 млн (свыше 30% всего экспорта в эту страну), причем львиная доля - это двигатели, котлы и в разы меньше транспортных средств. Много Украина отгружает в Россию черных металлов (на $366 млн) и изделий из них (на $107 млн). Третья по величине статься экспорта - продукция неорганической химии общей стоимостью $285 млн. В то же время в связи с продовольственными санкциями Украина практически не продает в Россию продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.По сфере услуг Госстат пока дает подробную информацию только за первый квартал текущего года, но никаких сюрпризов здесь быть не может - более 90% дохода Украина получает от России за транспортные услуги, в первую очередь за перекачку газа. Еще 5-6% приходится на телекоммуникационные и деловые услуги.Структура украинского импорта из России прогнозируемо отличается. В первую очередь мы закупаем топливо, включая нефть и продукты ее перегонки, на $1,23 млрд (42% всего импорта), во вторую - продукцию машиностроения на общую сумму $385 млн, в основном топливные элементы для ядерных реакторов, а также двигатели и запчасти к ним. На третьем месте - закупка удобрений на суму в $354 млн. Почти на $150 млн Украина импортирует у северного соседа черные металлы и столько же пластмассы и полимерных материалов. Кроме того, от россиян нам нужны транспортные, деловые, в меньшей мере телекоммуникационные и финансовые услуги.Важная особенность украинского экспорта в Россию - его технологичность, во всяком случае, кода речь идет о продукции машиностроения.

Сырье уходит на второй план. С этой точки зрения российский рынок очень важен для нашей экономики, ведь Евросоюз ориентируется на нашу продукцию с меньшей добавленной стоимостью.

Так, Польша, которая является одним из главных торговых партнеров Украины в ЕС (экспорт - $1,3 млрд, импорт, $1,5 млрд) в первом полугодии больше всего купила наших черных металлов на $226 млн, а также много другого сырья - руд, шлаков и золы на $146 млн. При этом из украинского машиностроения поляков серьезно интересуют только электрические машины и аппаратура, которых они приобрели на $150 млн. Германия (экспорт - $723 млн , импорт - $2,6 млрд) проявляет больше интереса к нашему машиностроению, купив электрических машин, двигателей и котлов на $246 млн. Но эти цифры все же не идут в сравнение с объемом продаж такой продукции в Россию, тем более что в второй после Польши клиент Украины в ЕС Италия (экспорт - 1,667 млрд) сконцентрировалась почти исключительно на наших черных металлах и аграрке.В целом из $8,2 млрд, на которые в первом полугодии страны ЕС купили украинских товаров, 32,8% приходиться на продукцию АПК и пищевой промышленности, 21% - металлургического комплекса и только 15,2 - машиностроения. И хотя последнее в торговле с ЕС принесло почти вдвое больше денег, чем с Россией ($1,1 млрд против $591 млн), это только потому, что база сравнения почти целый континент. Причем Европу, в отличие от России, интересует в основном электрические машины. С другими разработками на высокотехнологичный рынок ЕС пока трудно пробиться. Конечно, можно смотреть и в другую сторону, но не факт, что там найдется достойный спрос на наши машины. Индия, один из самых больших азиатских экспортеров из Украины, купила у нас жиров и растительных масел на $808 млн, а вот продукции машиностроения - всего на $30 млн.Выходит, что украинский производитель тянется в Россию, потому что именно там может реализовать свою технологичную продукцию, в таком экспорте нет ничего зазорного Другое дело, что закупки у агрессивного соседа нужно по возможности минимизировать. Впрочем, это сложно, потому что наша развивающаяся экономика жаждет энергетических ресурсов.