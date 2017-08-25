Все в онлайн!

Приходится ли вам бывать в отделениях банков? Тех, где кассы непредсказуемо закрываются на технический перерыв, где пожилые люди, чтобы получить наличные, должны предъявлять ещё и паспорт, где перед вашим носом вдруг опускаются жалюзи — пришёл клиент покрупнее? Если вы не любите отделения банков так, как не люблю их я, — радуйтесь: скоро откроется первый в Украине банк без отделений!
Что это будет?
Благую весть о создании банка в формате mobile-only в последних числах мая принесли основатели Fintech Band — группа экс-топов «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский и Олег Гороховский. Компания предоставляет IT, маркетинговые и операционные услуги банкам в Украине и других странах. Принесли очень грамотно — поделились радостью на своих лентах в FB, выложили официальный пресс-кит, банки-партнёры анонсировали своё участие на своих сайтах и… замолчали. Поэтому сейчас можно говорить о сути проекта, но не о его деталях.
А по сути — это именно платформа, работающая в связке с банками-партнёрами. Принципиальное отличие от привычных приложений для управления счётом типа «банк-клиент», которые есть практически у всех солидных банков: новая платформа не будет принадлежать ни одному конкретному банку. Смартфон, мобильное приложение и кредитная карта — вот всё, что потребуется клиенту нового банка.
Вопросы к финтеховцам о том, каким образом первый «бесконтактный» банк сможет удовлетворить многочисленные требования НБУ, пока остаются без ответов.
Первые ласточки
Проект мобильного банка получил название iBox, так как первым его партнёром стал iBox Bank, созданный на базе «Агрокомбанка» после его покупки владельцами сети платёжных терминалов iBox в 2015 году. Изначально это был обычный банк с отделениями и стандартным набором услуг физическим и юридическим лицам. Теперь, из-за перехода на модель mobile-only, обслуживавшие клиентов отделения будут закрыты. Клиентам предложат переключиться на новый продукт осенью этого года; а до тех пор текущие счета и карты будут работать в обычном режиме.
Вторым заявил о своём участии в проекте Universal Bank (с прошлого года входит в группу «ТАС» Сергея Тигипко). Здесь никаких экстраординарных мер по изменению работы не предполагается. «Для Universal Bank сотрудничество с IT-командой Fintech Band — это возможность расширить бизнес и выйти на рынок розничного кредитования», — заявила председатель правления банка Ирина Староминская. В рамках партнёрства Universal Bank планирует выпускать кредитные карты, а также предоставить клиентам мобильное приложение, систему управления личными финансами (PFM) и платёжные функции.
В отношении старта проекта есть определённые разночтения: Дмитрий Дубилет и группа Fintech Band говорит об осени этого года, в релизе Universal Bank назван I квартал 2018-го. Но предрегистрация для получения «крутой» карты уже открыта; за первую неделю после анонса такой возможностью воспользовались 26 тыс. человек.
Неземное меню
Итак, у нового проекта никаких отделений для работы с клиентами не будет. Знакомые всем терминалы iBox — их по стране больше 5 тысяч — будут служить, в частности, для пополнения карт. Остальные операции можно будет совершать через смартфон. Способ доставки кредитных карт официально не определён; рассматриваются варианты курьерской доставки.
В меню проекта — кредитный лимит до 100 тыс. грн со льготным периодом до двух месяцев, высокие проценты на остаток собственных средств, возврат процента от покупок и множество других «вкусностей»… Не раскрывая конкретных цифр, финтеховцы обещают клиентам лучшие условия, чем у любого другого банка. Причина — в сокращении затрат на работу отделений.
«Только представьте, затраты какого масштаба наши банки-партнёры не понесут! Годовой фонд оплаты труда в обычных банках составляет миллиарды гривен, — поясняет Олег Гороховский. — Кроме того, аренда помещений, вооружённая охрана, инкассация, компьютеры для тысяч сотрудников, банкоматы по несколько тысяч долларов за штуку и ещё много чего «земного»: от корпоративов и командировок до мерседесов и ведомственного жилья начальников. Полный список займёт несколько листов».
Vodafone Pay: а был ли мальчик?
В тех же последних числах мая сеть облетела весть о подготовке к запуску ещё одной платёжной системы — Vodafone Pay на базе крупнейшего оператора мобильной связи. Сейчас бывший МТС-Украина юридически называется ПрАО «ВФ Украина», принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды) и является частью международной группы МТС.
Сообщалось, что приложение Vodafone Pay якобы позволит оплачивать больше 400 видов услуг и продуктов как через банковские карты, так и со своего счёта, привязанного к номеру телефона (его пополнение — без комиссии).
Источником информации послужила публикация в издании ain.ua со ссылками и скриншотами из кэша Гугл. Сам Vodafone-Украина эту информацию не комментирует, а на сайте компании нет никаких анонсов по теме.
В случайность «засветки» Vodafone Pay-Украина в дни официального анонса iBox поверить сложно. В ряде стран, где работает Vodafone, подобные системы давно внедрены. Ясно одно: в результате этих гонок за деньги пользователей последние только выиграют — у них будет выбор. Главное, чтоб эти деньги были.
Zavarnik