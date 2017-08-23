Бахмут отметил День Государственного Флага Украины

Сегодня в городе Бахмуте прошли торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины при участии председателя облгосадминистрации Павла Жебривского, его заместителя Виктора Ремского и Бахмутского городского головы Алексея Ревы, военнослужащих Краматорского пограничного отряда, общественности и молодежи.
Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, глава области Павел Жебривский отметил, что сегодня на праздник собрались потомки украинских казаков, ведь Бахмут - это казацкий город, с древними традициями и историей.
«Сегодня мне на память приходит подвиг ребенка, молодого краматорчанина Степана Чубенко, вратаря молодежной футбольной команды «Авангард». Он стал жертвой рашистов только потому, что у него на руке была лента цвета государственного флага нашей страны. Мать только спустя долгое время смогла получить тело своего ребенка, не предала украинскую символику, и не предала свое государство. И если сегодня в Донецке, Торезе, Снежном нарисуют цвета нашего флага, то это уже подвиг. Такие поступки указывают на то, что сегодня для Украины, для Донецкой области и для Бахмута - это не просто очередная дата, а настоящий праздник со слезами на глазах. И я хотел бы, чтобы мы уважали наш флаг - за это знамя умирали наши донецкие дети, за это знамя сегодня можно попасть в застенок «МГБ» в так называемой «ДНР». Это значит, что под этим флагом должны сделать все для того, чтобы Украина была лучшей, самой богатой и модерновой», - обратился к собравшимся Павел Жебривский.
Также по случаю праздника глава области вручил награду Президента Украины «За гуманитарное участие на территории проведения антитеррористической операции» волонтерам, представителям общественных организаций «Бок о бок» и «Подснежник»: Евгению Каплину, Татьяне Кошель, Нине Уманец, Алексею Васкалею, Ангелине Шостак. Кроме этого, приятным подарком для общества Бахмута стало вручение ключей от трех квартир лицам из числа детей-сирот. Квартиры были приобретены в рамках региональной программы «Строим обновленный Донбасс вместе» за средства областного бюджета и городского бюджета Бахмута.