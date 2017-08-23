Лента новостей

20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
17:37
В Константиновке появится памятный знак Тарасу Шевченко
17:34
В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год
17:28
По содержанию отзывов о Телетрейд можно оценить характеристики ГК
14:44
Переселенцы-предприниматели рассказали о своих успехах в бизнесе
14:32
Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)
14:23
Автогаз на заправках стремительно дорожает
12:58
Школы Донецкой области проверяют взрывотехники
12:07
В "серой зоне" в Донецкой области подорвались два человека
11:38
В Украине создадут санационный банк
11:33
Летят «утки», или Контрафакт с доставкой
10:19
Решение принято: Войска РФ покинут Донбасс - Грымчак
10:00
В Бахмутском районе сгорело село Новокаменка
16:40
На Карачуне выгорели 4 га леса
15:41
У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн
15:24
Как взять кредит через Интернет?
15:15
Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности
13:32
В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку
12:56
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки
12:35
По Украине объявлено штормовое предупреждение
11:56
В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом
11:46
ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО
23:19
В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН
23:23
Отдых в Польше в любое время года
22:42
Сравнение эмалированных и акриловых ванн
22:24
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
17:45
Кроссовки для бега
15:54
Ох этот замечательный Черниговский Вал
22:08
Корейский уход за кожей лица
21:28
Женские украшения — как почувствовать грань между красотой и пошлостью?
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Бахмут отметил День Государственного Флага Украины

0
105
Главная / Разное / Спорт и отдых
0
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины

Сегодня в городе Бахмуте прошли торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины при участии председателя облгосадминистрации Павла Жебривского, его заместителя Виктора Ремского и Бахмутского городского головы Алексея Ревы, военнослужащих Краматорского пограничного отряда, общественности и молодежи.

Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, глава области Павел Жебривский отметил, что сегодня на праздник собрались потомки украинских казаков, ведь Бахмут - это казацкий город, с древними традициями и историей.

«Сегодня мне на память приходит подвиг ребенка, молодого краматорчанина Степана Чубенко, вратаря молодежной футбольной команды «Авангард». Он стал жертвой рашистов только потому, что у него на руке была лента цвета государственного флага нашей страны. Мать только спустя долгое время смогла получить тело своего ребенка, не предала украинскую символику, и не предала свое государство. И если сегодня в Донецке, Торезе, Снежном нарисуют цвета нашего флага, то это уже подвиг. Такие поступки указывают на то, что сегодня для Украины, для Донецкой области и для Бахмута - это не просто очередная дата, а настоящий праздник со слезами на глазах. И я хотел бы, чтобы мы уважали наш флаг - за это знамя умирали наши донецкие дети, за это знамя сегодня можно попасть в застенок «МГБ» в так называемой «ДНР». Это значит, что под этим флагом должны сделать все для того, чтобы Украина была лучшей, самой богатой и модерновой», - обратился к собравшимся Павел Жебривский.

Также по случаю праздника глава области вручил награду Президента Украины «За гуманитарное участие на территории проведения антитеррористической операции» волонтерам, представителям общественных организаций «Бок о бок» и «Подснежник»: Евгению Каплину, Татьяне Кошель, Нине Уманец, Алексею Васкалею, Ангелине Шостак. Кроме этого, приятным подарком для общества Бахмута стало вручение ключей от трех квартир лицам из числа детей-сирот. Квартиры были приобретены в рамках региональной программы «Строим обновленный Донбасс вместе» за средства областного бюджета и городского бюджета Бахмута.
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины


Похожие публикации

23-08-2016
В Угледаре открыли памятник Тарасу Шевченко
23-08-2016
Жебривский в Мариуполе поздравил Донетчину с Днем Государственного флага Украины
23-08-2016
В Бахмуте состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины
23-08-2015
В Мариуполе празднуют День Государственного флага Украины
23-08-2012
Донецкая область отмечает День государственного флага
23-08-2011
День государственного флага в Донецке

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх