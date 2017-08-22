Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)

Приближается 26 годовщина независимости Украины. Во всех городах и поселках будут проходить самые разнообразные мероприятия - от велопробегов до фестивалей. Мы выбрали для вас самые интересные события.
Краматорск. В городе с 10:00 на центральной площади пройдет масштабная выставка военной техники. Одну из машин позволят разрисовать. Шествие к Дню Независимости стартует в 15.00 Выступление комик-труппы «95 квартал» - в 19.00.
Мариуполь тоже отметит праздник масштабно. Приглашенные звезды для финального праздничного концерта - Наталья Могилевская и группа «Real-O».
Славянск традиционно проводит фестиваль «День рождения страны». С 11.00 до 22:00 в парке «Шелковичный» - десятки локаций и активностей на нескольких площадках - танцы, квесты, музыка.
Бахмут. В 17.00 - Праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Украины в парке культуры и отдыха. Концерт завершится флэш-мобом - «Государственный флаг красками Холле».
В Константиновке в рамках празднования 26-й годовщины независимости Украины пройдут следующие мероприятия:
10-00 - праздничное шествие (от кинотеатра «Спутник» до городского дворца культуры)
10-30 - праздничная программа «Тебе Украина» в городском Дворце культуры:
10-45 - возложение цветов к памятному знаку героям АТО территория воинской части.
В Покровске в 11:00 с площади Шибанкова стартует автопробег. Маршрут: улицы города Покровска - Лысовка - Новогродовка - Николаевка - Желанное - Новоселовка Первая - остановка у памятника погибшим бойцам 93 ОМБр - Уманское - Нетайлово - остановка возле памятного места погибшего экипажа танка 93 ОМБр - Карловка - Покровск.
В Лиманской ОТГ с 18.00 стартует фестиваль красок Холлле на берегу озера Ломоносовский. В домах культуры сел и поселков состоятся праздничные концерты и дискотеки.
В Доброполье интересные события произойдут накануне, 23 августа:
9.00 - велопробег;
13.00 открытие стелы «I LOVE DOBROPOLYE» на площади им. Арутюнова;
17.00 - праздничное шествие местных жителей вместе с бойцами ВСУ и торжественное поднятие флага.
До ТеБе