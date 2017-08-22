Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)

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Парада на День независимости не будет

День города и День шахтера в Донецке: уже известна праздничная программа

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