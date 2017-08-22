Летят «утки», или Контрафакт с доставкой

В последние дни весны поднялась и распространилась сенсационная новость: Украина запретила ввоз товаров, купленных гражданами на зарубежных площадках — в магазинах и на аукционах. После истории с доступом к некоторым онлайн-ресурсам этому поверили безоговорочно…
Доверяй, но проверяй
Первым о мнимом запрете физическим лицам на ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре, сообщил директор «Розетки» Владислав Чечёткин в фейсбуке. На следующий день эта информация уже в развёрнутом виде оказалась в блоге полуанонимного ресурса OpenDataBot (позиционируется как сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов). А уже оттуда расползлась по масс-медиа.
Народ бушевал. Государство безмолвствовало. Центральные СМИ тормозили. На olx внезапно исчезло процентов 80 предложений мелкой китайской электроники и гаджетов. Таможня изумлённо молчала: для неё новость о том, что она якобы ничего «этого» не пропускает, тоже стала неожиданностью. На третий день таможня выступила с опровержением. Ещё пару дней ушло на то, чтобы опомнились центральные телеканалы. На olx вернулись предложения китайской мелочёвки — так же внезапно, как и исчезли. Пузырь лопнул, но запашок остался. Как и вопросы.
Ничего нового
В Украине существует таможенный реестр объектов интеллектуального права (больше 1100 брендов), но никаких законодательных новаций, как и внутренних инструкций, по этому поводу не было. Как и раньше, физлица могут покупать товары за рубежом очно или онлайн и ввозить их посредством почтовых отправлений (до 150 евро — без пошлины). Как и раньше, таможня обязана задержать для проверки на подлинность товары из реестра, но только по официальному заявлению владельцев бренда. Как подчеркнул директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, правообладатели или их представители могут разрешать, запрещать, блокировать доставку и возвращать посылки отправителям. Товар при этом может лежать на таможенном складе 10–20 дней. Потом правообладатель должен либо обратиться в суд, либо не мешать таможне завершить оформление. Если он обращается в суд, то до конца разбирательства товар будет «заморожен» на границе.
«Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная или если её происхождение не удалось установить. Все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным. В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины», — пояснил Василенко.
Вездесущие китайцы
И тут мы подходим к главному — к китайцам. Еще весной Xiaomi заявила о планах экспансии в России, включая открытие двух десятков магазинов. Тамошний национальный дистрибьютор Xiaomi тут же обратился к местной таможне, и какое-то время все посылки с товарным знаком бренда объявлялись контрафактом и задерживались. Сейчас задерживают около 20 %.
Информацией о планах по Украине компания не делилась, но, похоже, попытка ограничить ввоз в страну товаров бренда только официальными каналами имеется. Как утверждает представитель правообладателя торговой марки Xiaomi в Украине адвокат Александр Шевченко, он действительно направил таможенникам соответствующее обращение. Однако, по его словам, посылки, в которых один-два смартфона, пропускают без задержек.
Подобная ситуация сложилась и с другим раскрученным китайским брендом — Meizu. Его представитель Виктория Цитович также написала обращение к таможне с просьбой принять меры относительно проверки якобы контрафактных устройств.
Вот и всё. Пока. Но это только внешняя сторона процесса. Инсайдеры отрасли усматривают в этом отголоски борьбы между крупными брендами, стремящимися монополизировать рынок, и ритейлерами, закупающими товар везде, где найдут лучшие условия. Мелкие торговцы, заказывающие товар на aliexpress как физлица и перепродающие его в Украине, а заодно и те, кто покупает гаджеты для личного пользования, становятся заложниками этой борьбы.
«Право первой продажи»
Права обладателей интеллектуальной собственности регулируются Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», где формулировки размыты настолько, что допускают противоположные трактовки. В ноябре прошлого года группа депутатов инициировала законопроект, который предусматривает перенос информации о регистрации торговых марок в публичную плоскость, многих процедур — в электронный вид, упрощение экспертизы и её обжалования.
В целом всё сводится к определению ситуации «исчерпания прав». В международной торговле правообладатель после продажи товара теряет на него права; владелец волен делать с покупкой что угодно. Но в мире существует и другой, национальный принцип исчерпания прав: импортёр (покупатель) товара должен при ввозе в свою страну подтвердить у производителя право на его продажу.
Основатель Hotline.ua Сергей Арабаджи законопроектом недоволен. По его мнению, это приведёт к реализации именно национального принципа исчерпания прав, а значит к ограничению круга лиц и компаний, которые вправе ввозить товары из-за рубежа. Ритейлеры прогнозируют, что в случае победы дистрибьюторов нас ждёт сокращение ассортимента и повышение цен одновременно. Представители брендов подчёркивают, что объём контрафактной продукции, поступающей в Украину, едва ли не выше официальных поставок, а ответственности за качество никто не несёт. А мелким потребителям остаётся запасаться попкорном…
Zavarnik