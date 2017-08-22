Решение принято: Войска РФ покинут Донбасс - Грымчак

Решение о выводе гибридной армии РФ из Донбасса уже принято. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире 5 канала, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.
"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято – они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они пойдут, на каких условиях и так далее ", – отметил Грымчак.
По его мнению, понять, то, что происходило на встрече, можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.
"Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", – добавил он.