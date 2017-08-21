Лента новостей

16:40
На Карачуне выгорели 4 га леса
15:41
У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн
15:24
Как взять кредит через Интернет?
15:15
Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности
13:32
В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку
12:56
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки
12:35
По Украине объявлено штормовое предупреждение
11:56
В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом
11:46
ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО
23:19
В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН
23:23
Отдых в Польше в любое время года
22:42
Сравнение эмалированных и акриловых ванн
22:24
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
17:45
Кроссовки для бега
15:54
Ох этот замечательный Черниговский Вал
22:08
Корейский уход за кожей лица
21:28
Женские украшения — как почувствовать грань между красотой и пошлостью?
21:12
Как выбрать лучшего брокера Forex
20:49
Разрабатываем бонусную систему салона красоты: секреты успеха
15:43
В Макеевке из-за ветра загорелось 4 дома
14:47
У Гройсмана заставят украинцев больше платить за газ
14:36
В Краматорске отметят Всемирный день гуманитарной помощи
11:46
Какой бассейн подойдет для загородной усадьбы
11:32
Хитрости ландшафтного дизайна
11:22
В Селидово 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом
11:17
12 советов, помогающих изменить отношение к тренировкам
10:35
НБУ подбивает баланс
10:27
В Донецкой области свыше 4,2 млн граждан зарегистрировано в Государственном реестре
18:30
"Вода Донбасса" предлагает построить для Торецка новый трубопровод за 178 млн
18:24
Детсад «Алиса» одержал победу на конкурсе Минрегиона
17:17
Украине не хватает угля на производство энергии и тепла, – Гройсман
17:11
Что представляет собой Форекс
14:48
Предприятия ДНР массово получают сертификаты качества «Стандарт Донбасса»
14:41
С 20 августа в Украине существенно похолодает
13:34
В Мариуполе презентовали бывшие в употреблении чешские трамваи
13:11
Партия Клименко подала заявление в полицию на канал Порошенко
13:09
В Мариуполе горит здание, где производят пенопласт
12:29
Ужасная авария в Никольском районе: погибли два человека
11:56
В Славянском районе незаконно вырубили 100 деревьев
11:29
Как повысят пенсии в октябре
11:25
Украинцам снова хотят поднять цены на тепло
10:14
Налоговая милиция Донетчины изъяла партию ликеро-водочных напитков на сумму более 580 тыс. гривен
10:10
В Мариупольском порту осенью заработает самая мощная гелиосистема в Украине
21:14
В Европе воруют автомобили. Водители беспомощны
20:34
Как выбрать мойку для кухни
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки

0
170
Главная / Финансы
0
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки

Количество субсидиантов в Украине будет сокращаться, прогнозируют чиновники. Доходы украинцев растут, а резкий рост тарифов уже позади. В этом году без "скидки" оставили семьи, которые накопили долги за коммунальные услуги как минимум за два месяца. Кроме того, ужесточились требования к получателям "скидки". Сайт "Сегодня" выяснил, сколько украинцев остались без помощи от государства и хватит ли в бюджете денег на всех.

Почему и как сократилось количество субсидиантов


В этом году за субсидиями обратились более шести миллионов семей, говорится в данных Госстата. Большинство из них получали скидку и в 2016-м, их заявления пролонгировали автоматически после окончания отопительного сезона. Еще в прошлом году главной причиной для отказа в субсидии была крупная покупка (на сумму от 50 тысяч). В этом же году, после изменения программы субсидий, одна из самых распространенных причин для отказа – долги за коммуналку.

Как заявили в КГГА, всего в столице 280 тысяч семей с субсидиями и у 35% из них есть долги. "Скидку" им не будут продлевать до тех пор, пока они не погасят или не реструктуризируют задолженность. Как ранее писал сайт "Сегодня", в среднем по стране субсидию в этом году потеряли 5% семей, в столице это число в несколько раз выше.

Чиновники прогнозируют: количество получателей субсидии в Украине будет сокращаться. Во-первых, период резкого роста тарифов на коммуналку уже позади, во-вторых – доходы украинцев увеличиваются, поясняет директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко. В прошлом году в ведомстве заявили: 40% официально трудоустроенных получают минимальные зарплаты. И все они имели права обратиться за "коммунальной скидкой". За это время минималка выросла в два раза. Субсидию на следующий отопительный сезон будут считать уже с учетом увеличившихся доходов. Пропорционально росту зарплат сократится размер "скидки".

К примеру, семья из двух человек и ребенком с двумя минимальными зарплатами за коммуналку с субсидией могла платить 158 гривен. В этом году эта же семья с двумя минималками должна платить за коммунальные услуги не больше 630 гривен – остальное компенсирует государство. Фактически, размер субсидии сократился в несколько раз, а размер обязательного платежа – наоборот.

Если летом 630 гривен хватает на оплату коммуналки, то субсидию такая семья будет получать только после начала отопительного сезона. До этого придется платить самостоятельно. Правда, стоит учитывать, доходы за какой период учитывают при расчете скидки. Если субсидия назначается до апреля, учитывается средний доход семьи за предыдущие девять месяцев, а если позже – средний доход за прошедшие 12 месяцев.

К слову, сайт "Сегодня" разработал калькулятор субсидии, который поможет определить примерный размер субсидии на отопительный сезон.

Как поменяли программу субсидий, и хватит ли денег


Главное нововведение в программе субсидий в этом году – использованную субсидию придется вернуть тем, кто "забыл" указать в декларации дополнительный доход или скрывает реальный размер зарплаты. До этого ошибки в декларациях украинцам прощали.

Стоит отметить, что при расчете субсидии на каждого официального безработного рассчитывается доход в размере 3248 гривен. Это больше, чем минимальная зарплата. Как заявляют в Кабмине, такое решение приняли для "выравнивания социальной справедливости": те, кто платят налоги государству, должны получать помощь больше чем те, кто скрывает свои доходы.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги", – заявили в Кабмине.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась. Это несправедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги", – заявили в Кабмине.

Правда, если комиссия при местном органе соцзащиты определит, что человек не работает по "уважительным причинам", например, на рынке труда нет подходящих вакансий, при расчете субсидии могут учитывать доход на безработного в размере одного прожиточного минимума – 1624 гривни.

Напомним, что в начале этого года оказалось, что заложенных в бюджете 47 миллиардов гривен на субсидии не хватает. Правительству пришлось вносить правки в бюджет, на "скидки" дополнительно выделили 14,1 миллиардов гривен. Также у субсидиантов списали неиспользованные, но начисленные субсидии. У тех, кто пользуется центральным отоплением, списали все. Если же субсидиант пользуется газовым отоплением, стоимость 100 кубов голубого топлива (на данный момент около 690 гривен) оставили на счету. Эти деньги обещают "монетизировать" – перевести на банковскую карту в качестве поощрения за экономию. Если семья использует для отопления электроэнергию, им вернут сумму, эквивалентную 150 кВт*час электричества. По действующим тарифам это всего 174 гривни. В отопительный сезон, как говорит премьер-министр Владимир Гройсман, проблем с выплатой субсидий не будет.


Похожие публикации

21-06-2017
Украинцев могут "кинуть" с субсидией
4-11-2016
Две трети семей Константиновки обратились за субсидиями
15-09-2016
Сэкономили субсидию - получите компенсацию
3-06-2016
Средний размер субсидии в Украине
21-05-2016
Субсидиями пользуются 277,4 тыс. семей Донецкой области
11-03-2015
Средств на субсидии хватит на 4 млн семей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх