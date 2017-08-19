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Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области

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Главная / Инфраструктура
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Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области

Сегодня глава области Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог, мостов и путепроводов, который ведется на средства областного и государственного бюджетов в девяти городах - Славянске, Селидово, Соледаре, Доброполье, Мирнограде, Покровске, Бахмуте, Константиновке и Краматорске.

«Замечаний много. И прежде всего - к качеству и темпу выполнения работ подрядчиками. Повторяю еще раз: за качество дорог те, кто берется их ремонтировать, отвечать в том числе и материально », - отметил Павел Жебривский.

Глава области сообщил, что обязал подрядчика, который делал часть дороги Т-0514 «Доброполье - Лиман», за свой счет переделать участки, на которых допущен брак. «Будем и впредь придерживаться следующего порядка: не обеспечил качества за бюджетные деньги - вкладывай свои», - подчеркнул Павел Жебривский.

После проверки были определены следующие проблемные вопросы.

Первое: многие руководители городов и поселков так и не услышали областные власти по поводу системно-комплексного подхода. «Я ставлю задачу ремонтировать дороги так, чтобы минимум 10 лет не иметь с ними проблем. Причем учитывать все: от основания и покрытия до бордюров. Ямочным ремонтом ставлю задачу обходиться только там, где без него - никак», - объясняет руководитель Донецкой ОГА.

Проблема вторая: задержки по выполнению работ. Основная причина - недостаточное количество грузовых вагонов на железной дороге. Подрядчики не могут довезти так называемые сыпучие материалы для изготовления достаточного количества асфальта.

Проблема третья - подрядчики. Они лишь поднявшиеся на ноги и завершают строить асфальтовые заводы. Кризис привел к отсутствию в них оборотных средств. Но вкладывать деньги и наращивать мощности есть смысл, ведь в Донецкой области не менее 20 последующих лет строительных работ будет больше чем достаточно.

«Сейчас на счету 464 млн, думаю, что до 1 сентября будет 600 млн, а к концу года - миллиард гривен, который мы сможем направить на дороги. Кроме того, примерно 370 млн гривен мы уже направили на коммунальные дороги. Ожидаем на следующий год 2,5 миллиарда денег, которые мы должны использовать на строительство дорог. Этого хватит, чтобы отремонтировать все дороги Донетчины, но это больше, чем могут «поднять» наши подрядчики», - отметил Павел Жебривский.

Также он сообщил, что в 2017 году планируется завершить реконструкцию 12 объектов. Для сравнения: до войны во всей Донецкой области за год восстанавливали максимум 2-3. «За Государственными строительными нормами Украины на мосты и путепроводы должно быть 10 лет гарантии, подрядчики готовы и 25 лет давать, потому что в действительности делают качественно и на совесть. Впрочем, есть проблемы с финансированием. Там, где «работают» областные средства - все четко расписано и задержек нет. А там, где выделяются деньги государственные - большие задержки и соответственно - проблемы. Их мы обсудим с Президентом - он специально по этому поводу созывает губернаторов Востока Украины», - отметил глава области.
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области


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